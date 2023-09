Ruske volitve na okupiranih ozemljih bodo daleč od demokratičnih

Leto dni zatem, ko je Rusija uradno priključila štiri oblasti na vzhodu Ukrajine, bo poskušala svoj delni nadzor nad njimi utrditi z izvedbo regionalnih volitev. Ker je že vnaprej jasno, da te ne bodo svobodne in pravične, mednarodno priznanje izida ne pride v poštev. Ukrajinski predstavniki in njihovi zahodni zavezniki so volilni proces na okupiranih ozemljih v zadnjih dneh proglasili za »zlagan« in »nelegitimen«, Rusijo pa obtožili, da z njim krši mednarodno pravo, suverenost in ozemeljsko celovitost njene sosede.

Ruski volivci so postavljeni pred mnogo bolj omejeno izbiro kot leta 2018. Volilni delavci domove obiskujejo v spremstvu oboroženih ruskih vojakov. Uradno stališče Kijeva je odmevalo tudi v mednarodnih obsodbah volitev.

Izbiranje članov zakonodajnih organov v okupiranih Luganski, Doneški, Zaporoški in Hersonski oblasti, pa tudi na Krimu, ki ga je Rusija priključila že leta 2014, bo sovpadlo z regionalnimi ter lokalnimi volitvami v Ruski federaciji, na katerih bodo milijoni volilnih upravičencev po pričakovanju tujih analitikov s svojimi izbirami potrdili splošno usmeritev, v katero državo vodi Vladimir Putin.

Glasovanje bo trajalo tri dni, že pred nedeljskim zaprtjem volišč pa je bilo jasno, da proces ne bo potekal v skladu z mednarodnimi demokratičnimi standardi. Če so na regionalnih volitvah leta 2018 ruski volivci še lahko poskrbeli za presenečenje in kandidate vladajoče stranke Združena Rusija kaznovali zaradi sporne pokojninske reforme, so po letih stopnjevanja represije in utišanja opozicijskih glasov postavljeni pred mnogo bolj omejeno izbiro.

V Rusiji hudo, na okupiranih ozemljih še slabše

V Rusiji je na tokratnih volitvah težko pričakovati kaj drugega kot zmago kandidatov, vključno tistih iz »sistemske« opozicije, ki odločno zagovarjajo politiko ruskega voditelja. Velika večina vidnejših Putinovih kritikov namreč na volitvah ne bo sodelovala, saj so bili po poročanju Reutersa bodisi ustrahovani bodisi so pobegnili iz države, ali pa so se znašli za zapahi, tako kot Aleksej Navalni.

Izbiranje članov zakonodajnih organov v okupiranih ukrajinskih oblasteh bo sovpadlo z regionalnimi ter lokalnimi volitvami v Ruski federaciji. Fotografija z volišča v Novosibirsku. FOTO: Vladimir Nikolayev/Afp

Še veliko bolj omejena je izbira ljudi na okupiranih ukrajinskih ozemljih. Kot vselej v takšnih okoliščinah je položaj kompleksen: čeprav je iz poročil zahodnih tiskovnih agencij razbrati, da nekateri prebivalci ozemelj, ki jih Ukrajina ne nadzira že vse od leta 2014, podpirajo izvedbo volitev in tudi kandidatne liste, na katerih so zastopane večje ruske politične stranke, je v drugih delih okupiranih oblasti slika diametralno nasprotna.

Volilni delavci domove obiskujejo v spremstvu oboroženih vojakov, zavrnitev sodelovanja na glasovanju pa je po navedbah ukrajinskih nevladnih organizacij razlog za pridržanje in celo kazenski pregon, kar kaže na veliko željo ruske strani po umetnem zviševanju volilne udeležbe. V ta namen so v Zaporoški oblasti včeraj razglasili tudi dela prosti dan, medtem ko se je v nekaterih okupiranih območjih predčasno glasovanje začelo že konec avgusta.

Kot je za AP dejal eden od prebivalcev Hersonske oblasti, ki živi pod rusko okupacijo, lokalno prebivalstvo razume, da volitve ne bodo spremenile ničesar in da je njihov namen izključno propagandni, tako kot v primeru referendumov o priključitvi, ki jih je Rusija v okupiranih ozemljih izvedla lani.

Kijev: Volitve so nične in neveljavne

»Navidezne ruske volitve na začasno zasedenih ozemljih so nične in neveljavne. Ne bodo imele nobenih pravnih posledic in ne bodo vodile k spremembi statusa ukrajinskih ozemelj, ki jih je zavzela ruska vojska,« so danes sporočili z ukrajinskega zunanjega ministrstva.

Ameriški državni sekretar Antony Blinken: »Kremelj upa, da bodo ti vnaprej določeni, izmišljeni rezultati okrepili nelegitimne zahteve Rusije do delov Ukrajine, ki jih zaseda, vendar to ni nič drugega kot vaja iz propagande.« FOTO: Olga Maltseva/Afp

Uradno stališče Kijeva je odmevalo tudi v mednarodnih obsodbah volitev. »Kremelj upa, da bodo ti vnaprej določeni, izmišljeni rezultati okrepili nelegitimne zahteve Rusije do delov Ukrajine, ki jih zaseda, vendar to ni nič drugega kot vaja iz propagande,« je dan pred odprtjem volišč v izjavi za medije dejal ameriški državni sekretar Antony Blinken.

Prvi ameriški diplomat je ob tej priložnosti poudaril, da ZDA nikoli ne bodo priznale zahtev Ruske federacije po katerem koli suverenem ozemlju Ukrajine, in opozoril vse podpornike ruskih volitev v Ukrajini, tudi tiste, ki bi v njih sodelovali kot »mednarodni opazovalci«, da lahko pričakujejo sankcije in vizumske omejitve.

Podobne obsodbe so prišle tudi iz evropskih držav.