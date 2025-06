Rusija napadla z rekordnim številom dronov, Poljska aktivirala vojaška letala

Ukrajina in Rusija, kljub temu da sta pred dvema dnevoma uspešno izvedli izmenjavo vojnih ujetnikov, nadaljevali z medsebojnimi napadi. Rusija je sinoči zvedla zračni napad, ki so ga ukrajinske enote zračne obrambe skušale odbiti. Ker je Rusija zračne napade izvedla na zahodu Ukrajine blizu poljske meje, je Poljska aktivirala vojaška letala, da bi zagotovila varnost poljskega zračnega prostora.

»Sprejeti ukrepi so namenjeni zagotavljanju varnosti v regijah, ki mejijo na ogrožena območja,« je operativno poveljstvo poljskih oboroženih sil zapisalo na družbenem omrežju X, poroča Guardian.

Ruska vojska je ponoči Ukrajino napadla s kar 479 brezpilotnimi letalniki, šlo naj bi za rekordno število izstreljenih dronov. Napadi so povzročili škodo v več regijah, a za zdaj v Ukrajini ne poročajo o morebitnih smrtnih žrtvah.

Po navedbah ukrajinskih sil je zračna obramba prestregla 460 dronov in 19 od 20 ruskih raket. Samo nad regijo Rivne na zahodu države je sestrelila več deset dronov. Tarča napadov je bila tudi prestolnica Kijev.

O napadih so poročali tudi iz Rusije. Obrambno ministrstvo je sporočilo, da je zračna obramba ponoči sestrelila 49 ukrajinskih dronov, od tega dva v avtonomni republiki Čuvašija. Po navedbah tamkajšnjih regionalnih oblasti sta dva drona padla na območju tovarne elektronike. V napadu ni bilo žrtev, a so začasno ustavili proizvodnjo.

Rusija sicer trdi, da njene sile prvič v triletni vojni napredujejo do roba vzhodno-osrednje ukrajinske regije Dnipropetrovsk, kar nakazuje možnost nove fronte ob stopnjevanju konflikta in zastoju mirovnih pogovorov, navaja Guardian. Rusija napada regijo po tem, ko je dosegla zahodno mejo ukrajinske regije Donetsk, poroča rusko obrambno ministrstvo.

Ukrajinski vojaški predstavnik Dmitro Zaporožec je povedal, da ruske sile poskušajo »zgraditi mostišče za napad« na Kostjantinivko, pomembno logistično središče za ukrajinsko vojsko.

Ruske vojaške enote se približujejo tudi mestu Sumi, tri leta po tem, ko jih je Ukrajina pregnala iz severne regije. Neodvisni opazovalci so potrdili trditve Kremlja o ponovnem zavzetju vasi Loknja, ki je bila osvobojena skupaj s preostalo regijo Sumi med ukrajinsko spomladansko protiofenzivo leta 2022, navaja Guardian.

Izmenjava ujetnikov

Nedavna izmenjava vojnih ujetnikov med Rusijo in Ukrajino je ponovno pritegnila pozornost mednarodne skupnosti. V zadnji izmenjavi, ki je potekala 7. junija 2025, sta obe strani izpustili po 50 vojnih ujetnikov, je poročal Guardian. Ta dogodek je bil rezultat dolgotrajnih pogajanj, ki so potekala kljub nenehnim napetostim in sovražni retoriki med državama.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je izmenjavo označil kot pomemben korak k zmanjšanju napetosti in humanitarni zmagi. »Vsak vrnjen vojak je zmaga za naše družine in naš narod. Nadaljevali bomo s prizadevanji za izpustitev vseh ljudi, ki so še vedno v ruskem ujetništvu,« je dejal Zelenski v svoji izjavi za javnost.

Najnovejša izmenjava zapornikov med Rusijo in Ukrajino pa je predvidena za naslednji teden, kot je bilo že dogovorjeno z ruskimi uradniki, je dejal vodja ukrajinske obveščevalne službe in s tem zavrnil obtožbe Moskve, da je Kijev za nedoločen čas odložil izmenjavo, je poročala Al Džazira.

»Začetek dejavnosti repatriacije na podlagi rezultatov in pogajanj v Istanbulu je predviden za naslednji teden, kot so bile v torek obveščene pooblaščene osebe,« je v nedeljo v izjavi dejal vodja vojaške obveščevalne službe Kirylo Budanov.