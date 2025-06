V nadaljevanju preberite:

»Pretep med otroki«, kot je med nedavnim pogovorom z nemškim kanclerjem Friedrichom Merzem vojno v Ukrajini opisal ameriški predsednik Donald Trump, se nadaljuje z vso vnemo. V noči na petek so ruski izstrelki poleteli po vsej sosednji državi. To je bilo maščevanje za nedavne napade ukrajinske vojske, so včeraj sporočili z ruskega obrambnega ministrstva.