Rusija začela nove vojaške vaje v bližini Ukrajine

Rusija danes začenja nove vojaške vaje v regiji Rostov, ki na zahodu meji na Ukrajino, na katerih sodeluje 400 vojakov ter več deset vozil in tankov. V ZDA so medtem objavili satelitske posnetke novega nameščanja ruskih vojakov v bližini Ukrajine, državni sekretar Antony Blinken pa je posvaril, da je ruski napad na sosednjo državo možen tudi v času olimpijskih iger.

Obenem potekajo ločene vojaške vaje v Črnem morju, kjer vadijo predvsem iskanje in uničevanje sovražnih ladij. Rusija, ki si je leta 2014 priključila polotok Krim, je označila Črno morje za svojo strateško prioriteto.

Že v četrtek pa je Rusija začela velike skupne vojaške vaje z Belorusijo, ki bodo trajale do 20. februarja in na katerih naj bi sodelovalo kar 30.000 ruskih vojakov.

Ameriško zasebno podjetje je medtem objavilo satelitske posnetke, na katerih je videti novo namestitev ruskih vojakov na lokacije v bližini Ukrajine. Posnetki so bili narejeni v sredo in četrtek, na njih pa so razvidne predvsem namestitve na Krimu, zahodu Rusije in v Belorusiji, poroča tiskovna agencija Reuters.

Zveza Nato opozarja, da rusko nameščanje raket, težke bojne opreme in vojakov v Belorusiji predstavlja najbolj nevaren trenutek za Evropo v zadnjih nekaj desetletjih od padca Sovjetske zveze.

Ameriški državni sekretar Blinken je danes zaradi kopičenja ruskih sil posvaril, da bi se lahko invazija na Ukrajino zgodila vsak trenutek, tudi med zimskimi olimpijskimi igrami v Pekingu, ki se končajo 20. februarja. »Še naprej vidimo skrb vzbujajoče znake ruskega zaostrovanja,« je povedal ob obisku v Melbournu.

Ameriški predsednik Joe Biden je pred tem ameriške državljane v Ukrajini pozval, naj nemudoma zapustijo državo, saj bi se lahko zadeve tam hitro zelo zaostrile.

Ukrajinske sile naj bi medtem na območje nemirnega Donbasa na vzhodu države namestile bataljon raketnega sistema zemlja-zrak S-300, s čimer se pripravljajo na ofenzivo, je danes dejal predstavnik proruskih separatistov v Donecku. Na območje naj bi prispeli tudi dodatni vojaki.