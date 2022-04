Rusija zahteva predajo branilcev Mariupolja v nekaj urah

8.23 Papež v velikonočni vigiliji obsodil brutalnost vojne v Ukrajini

Papež Frančišek je v soboto zvečer med pridigo v velikonočni vigiliji v baziliki Svetega Petra obsodil brutalnost vojne v Ukrajini. Verniki molijo, ker je toliko trpljenja, in Ukrajincem stojijo ob strani, je dejal.

85-letni Frančišek, ki je imel v tem tednu veliko dogodkov in ga pestijo bolečine v kolenih, prvič v svojem pontifikatu ni vodil velikonočne vigilije, poročajo tuje tiskovne agencije. Vigilijo je vodil italijanski kardinal Giovanni Battista Re.

Bogoslužja se je udeležil Ivan Fedorov, župan Melitopola, ki so ga ruske sile marca aretirale in nato izpustile med zamenjavo ujetnikov. Papež Frančišek ga je na koncu pridige nagovoril in dejal, da v »tej temi, v kateri živite, temi vojne in krutosti (...) vsi molimo z vami in za vas«. Svojo pridigo je zaključil z besedami »Kristus je vstal« v ukrajinščini.

Papež Frančišek je sprejel ukrajinske predstavnike, z Ivanom Fedorovom na čelu. FOTO: AFP

7.45 Rusija branilcem Mariupolja postavila ultimat

Rusija je ukrajinski vojski postavila ultimat, naj se branilci Mariupolja v naslednjih urah predajo. Tistim, ki se bodo predali, bodo pustili živeti, so sporočili. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je opozoril, da so razmere v Mariupolju nečloveške in Zahod pozval, naj Ukrajini takoj zagotovi težko orožje, poročajo tuje tiskovne agencije.

Tistim vojakom v Mariupolju, ki se bodo predali in se do 6. ure po moskovskem času umaknili iz obleganega mesta, bodo pustili živeti, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Rusija trdi, da je prevzela nadzor nad skoraj celotnim mestom, vsi preostali ukrajinski borci v mestu pa se zdaj skrivajo v jeklarni Azovstal, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Ruska vojska bo tiste, ki se bodo predali, obravnavala skladno z ženevsko konvencijo o vojnih ujetnikih, so sporočili.

Rusija ob upoštevanju »katastrofalnih dogodkov« v jeklarni Azovstal ujetim ukrajinskim borcem in »tujim plačancem« ponuja, da prekinejo sovražnosti in odložijo orožje, je sporočil generalmajor Mihail Mizincev z ruskega obrambnega ministrstva. »Vsem, ki odložijo orožje, je zagotovljeno življenje,« je dejal.

»Razmere v Mariupolju ostajajo izredno hude. Preprosto nečloveške,« pa je v soboto zvečer v videonagovoru dejal Zelenski, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Rusija tam namerno poskuša uničiti vse,« je dejal, vendar podrobnosti o položaju ukrajinskih enot in skorajšnjega padca mesta v ruske roke ni potrdil.