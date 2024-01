Rusija znova z obsežnimi napadi nad Ukrajino

Ruska vojska je danes znova izvedla obsežne napade na jugovzhod Ukrajine, več ljudi je bilo ranjenih. Opozorila pred zračnimi napadi so se sicer sprožila po celi državi.

Ukrajinski mediji so davi poročali o eksplozijah v okolici mesta Dnipro na jugovzhodu Ukrajine. Po navedbah opazovalcev je skoraj ducat strateških bombnikov izstrelilo manevrirne rakete na cilje v Ukrajini. Uporabili so tudi hipersonične rakete tipa kinšal, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Iz mesta Zaporožje poročajo o poškodovani stavbi in dveh ranjenih. Skupno so v mestu zabeležili pet večjih eksplozij. O eksplozijah so poročali tudi iz mesta Harkov, ruske sile so zadele predvsem cilje v industrijski coni. Najmanj en človek je bil ranjen.

O napadih so poročali tudi iz drugih mest, med njimi Zmiiv, Krivoj Rog in Hmeljnicki.

Potem ko so v zadnjem času tudi ukrajinske sile obstreljevale zlasti rusko obmejno regijo Belogorod, so ruske oblasti v petek prebivalcem območja ponudile možnost selitve. Doslej so evakuirali že okoli 300 ljudi. Guverner regije Belgorod ob meji z Ukrajino Vjačeslav Gladkov je danes dejal, da so jih začasno namestili v druga mesta v regiji, ki so bolj oddaljena od meje.