V ruskem napadu na trgovski center umrlo najmanj 18 ljudi, 60 je ranjenih

07.18 Število smrtnih žrtev v Kremenčuku naraslo na 18, približno 60 je ranjenih

Število žrtev ruskega raketnega napada na prenatrpano nakupovalno središče v osrednjem mestu Kremenčuk se je po podatkih ukrajinskih oblasti povečalo na 18, poroča Guardian. Iskalno-reševalne akcije se nadaljujejo danes zjutraj, ko delavci razstavljajo poškodovane gradbene konstrukcije in iščejo tiste, ki so morda še ujeti zaradi padlih naplavin. Iz ukrajinske državne službe za nujne primere so okoli 7. ure zjutraj po lokalnem času sporočili, da je v napadu umrlo 18 ljudi, od tega ena oseba, ki je podlegla poškodbam v bolnišnici. Zdravniško pomoč je poiskalo še 59 ljudi, 25 pa jih je bilo sprejetih na intenzivno nego v bolnišnico v Kremenčuku. V reševalna dela je bilo vključenih skupno 440 ljudi (od tega 14 psihologov) in 70 enot, dodajajo na agenciji.

01.33 Ruska raketa zadela poln trgovski center v Ukrajini

Raketa iz ruskega bombnika je v ponedeljek zadela trgovinski center v ukrajinskem mestu Kremenčuk, ki je bil po podatkih ukrajinskih oblasti v tistem trenutku poln ljudi. Natančno število smrtnih žrtev še ni znano, vendar naj bi jih bilo po besedah regionalnega guvernerja Dmitra Lunina najmanj 15. Napad so nemudoma obsodili voditelji držav skupine G7, zbrani na vrhu v Nemčiji, Ukrajina pa je zahtevala sklic izredne seje varnostnega sveta ZN. Skupina G7 je napad opredelila kot odvratno dejanje in vojni zločin. »Brezobzirni napadi na nedolžne civiliste so vojni zločini. Ruski predsednik Vladimir Putin in odgovorni za napad bodo odgovarjali,« je sporočila skupina voditeljev držav G7. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je povedal, da je bilo v času napada v trgovinskem centru več kot tisoč ljudi, poroča AFP.

Zelenski je napad, v katerem je bilo poleg smrtnih žrtev tudi najmanj 40 ranjenih, označil za enega najbolj predrznih terorističnih napadov v zgodovini Evrope. Zelenski je poudaril, da trgovinski center Rusiji ni predstavljal nobene grožnje in ni imel nobene strateške vrednosti kot tarča. Rusija je po njegovih besedah teroristično dejanje izvedla, da onemogoči normalno življenje ljudi.

Reševalci v trgovskem centru, ki ga je zadela ruska raketa. FOTO: Stringer/Reuters

»Rusija se še naprej izživlja nad navadnimi civilisti. Nima smisla računati na njeno dostojnost in človeškost,« je v večernem nagovoru Ukrajincem v ponedeljek povedal Zelenski. Ukrajinske oblasti poročajo, da je raketo izstrelil ruski bombnik tupoljev 22M3, ki je letel nad zahodno Rusijo pri Kursku. Kremenčuk, ki leži jugovzhodno od Kijeva, je napadla še ena podobna raketa iz istega ali podobnega ruskega bombnika, ki je uničila športno dvorano. Tiskovni predstavnik generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa Stephane Dujarric je napad obsodil in dejal, da civilna infrastruktura ne sme nikoli biti tarča napadov.

00.30 Voditelji članic Nata začenjajo vrh o vojni v Ukrajini in odzivu nanjo

Voditelji zveze Nato bodo danes s slavnostno večerjo v Madridu začeli tridnevno zasedanje, v ospredju katerega bosta nadaljnja pomoč Ukrajini ter krepitev obrambne in odvračalne drže Nata zaradi ruske agresije na to državo. Ob robu se bodo danes sestali voditelji Turčije, Švedske in Finske, ki se želita pridružiti Natu, a Ankara to blokira. Premierji in predsedniki 30 članic zavezništva bodo zasedanje v Madridu začeli danes s slavnostno večerjo, ki jo bo gostil španski kralj Filip VI.

Ob robu zasedanja bo generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg danes gostil tudi srečanje turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdoğana, finskega predsednika Saulija Niinistöja in švedske premierke Magdalene Andersson. Stoltenberg je pred vrhom izrazil upanje, da bodo v Madridu dosegli napredek v pogovorih o prošnjah Švedske in Finske za članstvo v Natu, ki sta se za to odločili po ruski invaziji na Ukrajino. Obravnavo njunih prošenj blokira Turčija, ki jima očita podporo Kurdski delavski stranki (PKK), ki jo Ankara obravnava kot teroristično organizacijo.