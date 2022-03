Ruske sile menda zavzele Herson, Ukrajinci preprečili atentat na Zelenskega

Glavni poudarki: Lukašenko je ukazal okrepitev beloruske vojske na meji z Ukrajino in zagotovil, da vojska Belorusije ne bo sodelovala v napadu na Ukrajino.

je ukazal okrepitev beloruske vojske na meji z Ukrajino in zagotovil, da vojska Belorusije ne bo sodelovala v napadu na Ukrajino. Danes naj bi se na novih pogovorih sestali ruski in ukrajinski predstavniki.

Biden je napovedal zaprtje ameriškega zračnega prostora za ruska letala.

Ukrajinci so menda preprečili atentat na predsednika Zelenskega .

07.29 V generalni skupščini ZN v torek drugi dan nizanja kritik na račun Rusije

Na sedežu ZN v New Yorku se je v torek nadaljeval drugi dan izrednega zasedanja generalne skupščine ZN o ruski agresiji proti Ukrajini, pri čemer je velika večina držav kritizirala Rusijo zaradi napada in izražala podporo predlogu resolucije, ki zahteva takojšen umik ruskih enot iz Ukrajine. Zasedanje, ki se je začelo v ponedeljek, se bo zaradi velikega števila prijavljenih za govor nadaljevalo še danes, ko naj bi glasovali o resoluciji.

Ukrajina, ki je resolucijo predlagala, in 92 sponzorjev, med katerimi je tudi Slovenija, pričakujejo v 193-članski generalni skupščini podporo več kot stotih držav, s čimer bi izpostavili osamljenost Rusije. Predlog resolucije med drugim obsoja rusko rožljanje z jedrskim orožjem, poziva k obnovi ukrajinske suverenosti in umiku ruskih enot. Za potrditev je potrebna dvetretjinska večina. Generalna skupščina ZN bo resolucijo potrdila, ker je varnostni svet ZN zaradi ruskega veta v petek ni.

06.47 Ruske sile menda zavzele Herson, boji tudi v Harkovu

Ruske sile so menda davi zasedle mesto Herson na jugu Ukrajine. Kot poroča britanski BBC, sicer ni jasno, kakšen je položaj v mestu, vendar pa od tam prihajajo informacije, da so na ulicah ruski vojaki. V Harkovu na vzhodu Ukrajine pa so ponoči pristali ruski padalci, v mestu potekajo boji. Župan Hersona Igor Kolihajev je za lokalni radio povedal, da so ruske sile ponoči zavzele železniško postajo in pristanišče. »Boji se nadaljujejo in dogaja se zasedba našega mesta,« je dejal po poročanju BBC. Dodal je, da je umrlo precej ljudi, tako vojakov kot civilistov, predstavniki oblasti pa se trudijo ljudem pomagati, da bi se zatekli na varno.

Herson je mesto s 300.000 prebivalci, ki leži med mestoma Mikolajev in Nova Kahovka v bližini Krima. Ruske sile na tem območju Ukrajine najhitreje napredujejo ter napadajo več mest. Iz Mikolajeva so sicer sporočili, da je mesto še v ukrajinskih rokah. Iz Harkova, ki je bil v torek tarča silovitega ruskega obstreljevanja, poročajo, da so v mesto prišle ruske desantne sile. V mestu pa potekajo boji, Rusi so napadli tudi lokalno vojaško bolnišnico. V strelskih spopadih za bolnišnico po navedbah regionalne policije ni umrl noben ukrajinski vojak, razmere tam pa so menda zdaj znova pod nadzorom in ukrajinske sile so okrepile varovanje. Predstavnik ukrajinskega notranjega ministrstva Anton Gerahčenko je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP dejal, da ni dela mesta, ki ga rusko topništvo še ni napadlo.

Stopnjujejo se tudi ruski napadi na prestolnico, poroča nemška tiskovna agencija DPA. V mestu so razmere zelo napete, saj se mu še naprej približuje ogromen, več kot 60 kilometrov dolg konvoj ruske vojske, kar naj bi nakazovalo, da se obeta velik kopenski napad.

05.08 Ukrajinci menda preprečili atentat na predsednika Zelenskega

Ukrajinske varnostne sile so menda preprečile poskus atentata na predsednika Volodimirja Zelenskega po tem, ko so dobile opozorilo od članov ruske varnostne službe, ki se ne strinjajo z napadom na Ukrajino, poroča ameriški medij Axios, ki se sklicuje na načelnika ukrajinskega sveta za nacionalno varnost in obrambo Oleksija Danilova. Danilov je sporočil, da so jih člani ruske Zvezne varnostne službe (FSB), ki so proti vojni, obvestili, da so atentat nameravali izvesti pripadniki posebnih enot Čečenije, ki pa so jih uničili, še preden so lahko dosegli svoj cilj. Zelenski od začetka ruskega napada na Ukrajino trdi, da ga želijo Rusi ubiti skupaj z družino. ZDA naj bi mu ponudile pomoč pri odhodu iz države, vendar je ostal in postal simbol odpora Ukrajincev proti ruski agresiji.

Zelenski je včeraj v nagovoru EU pozval, naj dokaže, da je na ukrajinski strani in da Ukrajine ne bo pustila na cedilu. FOTO: Umit Bektas/Reuters

04.16 Biden v nagovoru med drugim napovedal zaprtje ameriškega zračnega prostora za ruska letala

Ameriški predsednik Joe Biden je svoj sinočnji govor o položaju v državi uvodoma posvetil ruskemu napadu na Ukrajino in zatrdil, da bo svoboda vedno slavila nad tiranijo, med drugim pa je ob nizanju že sprejetih sankcij proti Rusiji napovedal še zaprtje ameriškega zračnega prostora za ruska letala.

00.52 Smrtne žrtve v letalskem napadu na ukrajinski Žitomir

Iz mesta Žitomir v osrednji Ukrajini so v torek zvečer poročali o letalskem napadu, ki naj bi zahteval štiri smrtne žrtve. Ruske rakete kalibr so poškodovale številne stanovanjske stavbe in bolnišnico, poročanje ukrajinskih medijev povzema nemška tiskovna agencija DPA.

00.30 Nadaljevala naj bi se pogajanja, v Harkovu uničena zgradba slovenskega konzulata

Medtem ko Rusija krepi svojo ofenzivo v Ukrajini, se na političnem parketu nadaljujejo prizadevanja za ustavitev spopadov, ki terjajo vse več smrtnih žrtev. Po poročanju ruskih medijev naj bi se na novih pogovorih danes sestali ruski in ukrajinski predstavniki. Zaradi ruske invazije se bodo sestali tudi kmetijski in finančni ministri EU. Ruska agresija se je posredno dotaknila tudi Slovenije. V ruskem obstreljevanju v ukrajinskem Harkovu je bila v torek uničena zgradba slovenskega konzulata. Minister za zunanje zadeve Anže Logar je napad najostreje obsodil in pri tem napovedal, da bo Slovenija »o tem kriminalnem dejanju« danes uradno obvestila partnerje v EU in Natu.

00.10 Lukašenko ukazal okrepitev beloruske vojske na meji z Ukrajino

Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko je v torek ukazal okrepitev beloruske vojske na meji z Ukrajino na jugu države. Prav tako je vojsko poslal na mejo s Poljsko na zahodu države. Pri tem je zagotovil, da vojska Belorusije, ki je tesna zaveznice Rusije, ne bo sodelovala v napadu na Ukrajino, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Odločitev, da ne bo poslal vojakov v samo Ukrajino, je pojasnil z besedami: »To ni naša naloga.«