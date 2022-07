Ruski plin znova teče, a Nemčija v varčevanje

V nadaljevanju preberite:

Ruski Gazprom je danes znova začel dobavljati plin Nemčiji. A zmogljivosti plinovoda Severni tok 1 so še vedo le 40-odsotno izkoriščene zaradi česar si Nemci ne morejo oddahniti. Ker dobava plina ostaja negotova, država pa na milost in ne milost prepuščena ruskemu izsiljevanju, je minister za gospodarstvo in podnebne politike Robert Habeck napovedal nov energetski varčevalni sveženj.