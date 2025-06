»Ruski slog se ni spremenil – udariti tam, kjer so lahko ljudje«

Rusija je ponoči znova z raketami in droni napadla regijo Kijev. Po znanih podatkih je bilo v napadu ubitih najmanj osem ljudi, več je bilo ranjenih, med drugim tudi otroci. Ukrajinski notranji minister Igor Klimenko je na družbenih omrežjih objavil, da so ruske sile poškodovale bolnišnice in športno infrastrukturo ter povzročile požare v stanovanjskih območjih.

V stanovanjskem območju Ševčenkivski je bilo zaradi uničenja celotnega dela stanovanjske stavbe ubitih najmanj sedem ljudi. Valerij Mankuta, gradbeni delavec, je opisal svoj pobeg iz stavbe, ki jo je zadela raketa, kot peklensko izkušnjo. »Na meni so bile opeke, nekaj sem imel v ustih. Bil je pravi pekel. Zbudil sem se v ruševinah,« je povedal za Reuters. Po Klimenkovih besedah so napadi povzročili škodo v šestih do desetih mestnih okrožjih, ljudje pa so lahko ponekod še vedno ujeti pod ruševinami.

»Ruski slog se ni spremenil – udariti tam, kjer so ljudje,« je na telegramu zapisal Timur Tkačenko, vodja kijevske vojaške uprave. »Ves sovražnikov tehnološki stroj ni usmerjen v vojaško premoč, temveč v ubijanje navadnih ljudi. Stanovanjske stavbe, izhode iz zaklonišč – to je ruski slog.«

Rusija je v zadnjih tednih okrepila zračne napade na ukrajinska mesta, da bi oslabila ukrajinsko zračno obrambo, vendar so bili pri tem ubiti in poškodovani številni civilisti, mnogi pa so bili danes v jutranjih urah prisiljeni zapustiti domove in se zateči v zaklonišča. Prestolnica še vedno okreva od ruskih napadov prejšnji torek, ki so bili med največjimi napadi na mesto od začetka vojne 2022. Pri tem je bilo za napad na ukrajinsko ozemlje, predvsem na Kijev, uporabljenih okoli 352 dronov in 16 raket, kar je terjalo najmanj 28 žrtev in ranilo več kot sto ljudi.

Ukrajinski vrhovni poveljnik Oleksandr Sirski je v začetku tedna v pogovoru z novinarji v prestolnici obljubil, da bo okrepil ukrajinske napade na Rusijo. »Ne bomo samo sedeli v obrambi, ker to ne prinaša ničesar in na koncu vodi do tega, da se še vedno umikamo, izgubljamo ljudi in ozemlje,« je dejal.

Napadi med državama se nadaljujejo, diplomatska prizadevanja za konec triletne vojne pa so zastala. Od zadnjega neposrednega pogovora med državama o izmenjavi ujetnikov in mrtvih je minilo skoraj tri tedne, novi pogovori pa niso predvideni.

Zelenski bi se sicer moral prejšnji teden srečati z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom na konferenci G7, vendar je Trump zaradi stopnjevanja krize na Bližnjem vzhodu konferenco predčasno zapustil. Zelenski se namerava v prihodnje udeležiti večerje na vrhu Nata na Nizozemskem, ki se bo začela v torek.