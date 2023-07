Ruski umik iz dogovora o izvozu ukrajinskega žita ni dokončen

V nadaljevanju preberite:

Danes zjutraj so iz Kremlja sporočili, da ne bodo podaljšali dogovora o izvozu ukrajinskega žita preko Črnega morja. Dogovor se bo iztekel danes ob enajstih zvečer. Rusija je svoje nadaljnje sodelovanje v dogovoru, ki je bil sprejet točno pred letom dni in bil v tem času trikrat podaljšan, med drugim pogojevala z delnim umikom sankcij, ki so onemogočala poslovanje ruske agroživilske banke Rosselkhozbank znotraj mednarodnega bančnega sistema.