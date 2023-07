Rusija izsiljuje s koncem črnomorskega sporazuma o žitu

V nadaljevanju preberite:

Sankcije EU proti Rusiji sprem­lja vse več nejasnosti. V zadnjih mesecih se v Bruslju bolj kot na nove sankcije usmerjajo v preprečevanje izogibanja ukrepom, ki so bili sprejeti po lanskem začetku velike invazije v Ukrajini. Razlogi, zaradi katerih so bile sankcije vpeljane, so nespremenjeni, zato je nenavadno, da prihajajo novice o načrtih, ki bi bili lahko razumljeni kot popuščanje Moskvi in blažitev sankcij. Rusija se pritožuje, da niso izpolnjeni drugi deli črnomorskega dogovora o izvozu ukrajinskega žita, saj da ima sama še vedno velike težave pri izvozu hrane in gnojil.