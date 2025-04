Russel Brand, bivši mož Katy Perry, obtožen posilstev

Londonska metropolitanska policija je danes sporočila, da je komik in igralec Russell Brand obtožen posilstva in več spolnih napadov. Brand, ki naj bi trenutno živel v ZDA, se mora na sodišču v Londonu zglasiti 2. maja, pišejo tuje tiskovne agencije.

Brand, ki je bil nekaj časa poročen s pop zvezdnico Katy Perry, je po pisanju francoske tiskovne agencije AFP obtožen posilstva, spolnega napada, ki ne vključuje posilstva, oralnega posilstva ter še dveh spolnih napadov, je sporočila policija. Obtožnica se nanaša na kazniva dejanja, ki naj bi se zgodila med letoma 1999 in 2005 in v katera so bile vključene štiri ženske.

Po navedbah Jaswanta Narwala iz britanskega tožilstva so metropolitansko policijo danes pooblastili, da poda obtožnico proti Brandu zaradi več spolnih kaznivih dejanj. Kot je še povedal, so po policijski preiskavi obtožb, ki so se pojavile po predvajanju dokumentarnega filma televizije Channel 4 septembra 2023, skrbno pregledali dokaze ter prišli do ugotovitve, da naj se Branda obtoži kaznivih dejanj posilstva, spolnega napada in spolnega napada, ki ne vključuje posilstva.

Po navedbah policije preiskava ostaja odprta. Obenem pozivajo vse, ki so v tem primeru prizadeti ali imajo kakršne koli informacije, naj se obrnejo nanje.

Brand je obtožen, da je leta 1999 posilil žensko na območju Bournemoutha, ter oralnega posilstva in spolnega napada na žensko leta 2004 na območju Westminstra v Londonu. Obtožen je tudi nespodobnega napada na žensko leta 2001 in spolnega napada na še eno žensko med letoma 2004 in 2005, oboje na območju Westminstra.

Leta 1975 v delavski družini v Essexu vzhodno od Londona rojeni Brand je kariero stand-up komika začel kot najstnik. Na sceni je nastopil kot provokativni komik, se nato prelevil v hollywoodsko zvezdo, zatem v guruja proti establišmentu in ima še vedno milijone spletnih oboževalcev, še piše AFP.