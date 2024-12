Znana je razsodba v francoskem sojenju stoletja. Krivi so!

Francosko sojenje stoletja se je končalo.

Dominique Pelicot je bil kot prvi spoznan za krivega zaradi posilstva in je obsojen na dvajset let zapora, torej je prejel najvišjo možno kazen. Prav tako je spoznan za krivega za poskus posilstva žene enega izmed obtoženih moških in zaradi neprimernega fotografiranja svoje hčere Caroline in njegovih snah.

Za krive posilstev je sodišče spoznalo tudi preostale obtožence, dva od njih pa za kriva spolnega napada. Njihove zaporne kazne bodo trajale od tri do dvajset let, kar je po poročanju tujih medijev nekaj let nižje kot pa je zahtevalo tožilstvo. Nekaterim je bilo dodeljeno tudi nadaljnje zdravljenje, drugim je prepovedano delo z otroki.

Sojenje se je začelo 2. septembra, skupaj pa je trajalo skoraj tri mesece. Toženci imajo sedaj deset dni časa, da se na sodbe pritožijo.

Gisèle Pelicot je pred sodiščem pričakala množica, po večini sestavljena iz žensk, ki so na njen prihod čakale vse od jutra. Z Gisèle so na sodišče prispeli tudi njeni otroci Caroline, David in Florian ter njena odvetnika.

Nasproti sodišča je bil izobešen velik transparent z napisom »Hvala ti, Gisèle.« 72-letnica je namreč postala simbol ženske moči in ima trenutno status junakinje. »Zmeraj mi govori, da je popolnoma običajna ženska. Ne želi biti videna kot ikona,« je za BBC dejal žrtvin odvetnik Stéphane Babonneau. »Ženske imajo v sebi moč, za katero morda niti ne vedo, in zato si morajo zmeraj zaupati. To je njeno sporočilo,« je še dodal.

FOTO: Clement Mahoudeau/AFP

Pelicotova je bila med julijem 2011 in oktobrom 2020 žrtev množičnega posilstva. Žrtvin mož je Gisèle skoraj desetletje omamljal in posiljeval, k temu pa nagovarjal tudi druge moške. Skupno so jo posilili 92-krat.

Pelicot zločine priznal in jih opravičil s težavnim otroštvom

Grozljivi zločini so prišli na dan šele, ko so Pelicota leta 2020 pridržali zaradi fotografiranja deklet v supermarketu. Ko je policija preiskovala njegov pametni telefon, osebni računalnik in druge digitalne naprave, je tam odkrila več kot 20.000 fotografij in posnetkov, ki so prikazovali posilstva Gisèle. Med dokaznim materialom je bilo tudi nekaj fotografij z razgaljeno podobo njegove hčerke Caroline.

Pelicot je soprogo omamljal s pomočjo uspavalnih tablet in jo spolno zlorabljal skupaj z 72 moškimi, ki jih je našel v spletnih klepetalnicah. Od tega so jih identificirali 50, stari so med 26 in 74 let. Šlo je za »običajne moške«, vse od voznikov tovornjakov, prostovoljnih gasilcev pa do novinarjev, športnih trenerjev in vojakov.

Na psihološkem pregledu so pri Pelicotu opazili močno nagnjenje k številnim deviantnim spolnim vedenjem. FOTO: Benoit Peyrucq/AFP

Na psihološkem pregledu pred sojenjem, ki se je začelo 2. septembra letos v Avignonu, so strokovnjaki pri Pelicotu opazili močno nagnjenje k številnim deviantnim spolnim vedenjem. Ženo, o kateri je obtoženi dejal, da jo občuduje bolj kot vse na svetu, si je z omamljanjem in posilstvi želel povsem podrediti in jo razvrednotiti, je na sojenju izpostavila tožilka Laure Chabaud.

Pelicot je zločine sicer priznal, a se je na sojenju izgovarjal na svoje travmatično otroštvo, češ da je bil tudi sam žrtev posilstva. Tožilstvo je zanj zahtevalo najvišjo kazen, in sicer 20 let zaporne kazni, za večino preostalih posiljevalcev pa okoli deset let zapora. Nekateri izmed obtoženih so v obrambo dejali, da niso vedeli, da gre za posilstvo. Pelicot naj bi jih »ukanil« in jim zagotovil, da gre za spolno igro, v katero je privolila njegova soproga, drugi pa so se – tako kot glavni obtoženec – izgovarjali na težko otroštvo.

Sram naj bo storilce, ne žrtve

Gisèle Pelicot se je odpovedala anonimnosti na sojenju v podporo žrtvam spolne zlorabe in kot opozorilo glede kulture posilstva, ki je prisotna v družbi. Javno sojenje je spodbudilo množične proteste proti spolnemu nasilju in poželo ogromno podpore v medijih. »Sram naj bo storilce,« je pisalo na plakatih protestnikov, ki so citirali besede Pelicotove in zahtevali ostrejše kaznovanje spolnih zločinov.

Mnogiso se podali na ulice v znak podpore Gisèle Pelicot. FOTO: Sylvain Thomas/AFP

72-letna Gisèle je zaradi svojega poguma postala feministična junakinja in simbol podpore žrtvam posilstev. Ilustracija njenega obraza, ki jo je naredila švedska umetnica Cecilie Lundgren, se je pojavila na naslovnici nemške digitalne izdaje revije Vogue, njena objava pa se je časovno ujela z mednarodnim dnevom boja proti nasilju nad ženskami.

Ko je 72-letna mati in babica še zadnjič podala izjavo na sodišču, so jo branilci vprašali, ali meni, da bi bil njen mož lahko spolni izprijenec, na kar je pritrdila. »Želim poudariti, da mu nisem odpustila. Njegova dejanja so neodpustljiva. Izdal me je in pretental.«