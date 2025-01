Iz zapuščene hiše slišal posilstvo in poklical policijo

V nadaljevanju preberite:

Na območju Metelkove je bilo v zadnjem času več posilstev. Zadnja žrtev je bila, kot se je pozneje spominjala, 17. decembra proti večeru v bližini hostla Celica, ko je do nje pristopil mlajši moški in ji dejal, da ima speed (amfetamine). »Rekel je, da je ful zadet, in me vprašal, ali bi šla z njim še malo povleč.« Privolila je in šla sta do bližnje Masarykove ceste, do zapuščene stavbe brez vrat in oken, v kateri se radi zadržujejo brezdomci in odvisniki. Tam naj bi jo nato posilil.