Začelo se je sojenje Gérardu Depardieuju zaradi spolnega napada

V Franciji se je danes začelo sojenje igralcu Gérardu Depardieuju zaradi spolnega napada na dve nekdanji sodelavki. Francija se je v preteklem letu soočila s številnimi primeri grozovitih zločinov spolne zlorabe, ki so sprožili proteste po vsem svetu in prizadevanja za strožjo zakonodajo, a oblasti po večini ostajajo ravnodušne.

Sojenje francoskemu filmskemu velikanu bi se moralo začeti že konec oktobra lani, a je Depardieujev odvetnik Jeremie Assous le nekaj ur pred sojenjem zaprosil za preložitev, češ ds je bil Depardieu tako bolan, da ga zdravniki niso pustili iz bolnišnice.

Tožilstvo: Imamo resne dokaze

Tožnici, katerih identiteta je zaščitena, sta 54-letna scenska mojstrica in 34-letna pomočnica režiserja, ki sta z Depardieujem sodelovali pri filmu Zelena polkna (francosko Les Volets Verts) iz leta 2021. Scenska mojstrica je igralca obtožila, da jo je nasilno prijel in jo z nogami ukleščil, nato pa jo otipaval po pasu in prsih. Pomočnica režije je v izjavi za policijo dejala, da jo je Depardieu otipaval tako na snemanju kot tudi zunaj njega.

Tožnicama se je javno pridružilo okoli 20 žensk, ki so Depardieuja v luči gibanja #jaztudi obtožile številnih spolnih zločinov. Francoska igralka Charlotte Arnould je dejala, da jo je Depardieu leta 2018 na svojem domu v Parizu dvakrat posilil, ko je imela ona 22, on pa 70 let. Posilstva ga je obtožila tudi španska novinarka in pisateljica Ruth Baza.

Depardieujev odvetnik Jeremie Assous je dejal, da so obtožbe proti igralcu neutemeljene. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Depardieu je vse obtožbe zanikal. V pismu za javnost, objavljenem v časniku Le Figaro oktobra leta 2023, je zapisal: »Nikoli, ampak res nikoli nisem zlorabil ženske. Misel, da sem koga prizadel ali mu povzročil nelagodje, je zame neznosna.«

Igralčev odvetnik je primer označil za neutemeljen in zahteval, da ga ovržejo. Glavni pariški tožilec je na to dejal, da obstajajo resni in potrjeni dokazi proti igralcu, zaradi česar se bosta preiskava in sojenje nadaljevala, poroča Guardian. Sodni izvedenec je v zadnjih dneh prav tako ocenil, da je Depardieujevo zdravstveno stanje zdaj dovolj stabilno, da se sojenja udeleži. Kljub temu bodo zaslišanja omejena na šest ur na dan, omogočeni pa mu bodo tudi premori.

Le malo institucionalnega odpora

V zadnjih letih so v Franciji na dan prišli številni spolni zločini. Med najodmevnejše sodita sojenje Dominiquu Pelicotu, ki je soprogo Gisele Pelicot devet let posiljeval in k temu nagovarjal tudi druge moške, ter kirurgu Joelu Le Scouarnecu, ki je v svoji karieri zlorabil več kot tristo oseb, večinoma mladoletnike.

Shod aktivistk, ki so leta 2020 ob podelitvi nagrad césar protestirale proti filmskemu režiserju Romanu Polanskemu, ki je v Franciji še vedno ugleden umetnik. FOTO: Charles Platiau/Reuters

Francija je bila v primerjavi z ZDA počasna pri sprejemanju gibanja #jaztudi, ki je vodilo k aretaciji hollywoodskega režiserja in serijskega posiljevalca Harveyja Weinsteina. Medtem ko je v Hollywoodu več vplivnih moških odgovarjalo za svoja dejanja, spolni napadalci v francoski filmski industriji ostajajo na prestižnih položajih.

Roman Polanski, ki je bil v ZDA obsojen zaradi spolnega odnosa z mladoletnico, je bil na podelitvi francoskih nagrad césar leta 2020 nagrajen s kipcem za najboljšega režiserja. Več žensk je dvorano zapustilo v znamenje protesta, vključno z igralko Adèle Haenel, ki se je iz filmske industrije umaknila, saj ta »omogoča in spodbuja spolne izprijence«, poroča AP.

Kljub glasnim protestom in odmevnim gibanjem proti spolnim zločinom so v francoski filmski industriji pokazali le malo institucionalnega odpora, kar kaže na globoko zakoreninjeno nepripravljenost na soočanje z zlorabo, ko gre za uveljavljene umetnike.