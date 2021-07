S krilatim konjem nad nasprotnike

V nadaljevanju preberite:

V Izraelu so naredili učinkovit program, ki ga lahko oblasti na skrivaj namestijo v telefone kriminalcev in teroristov, jim prisluškujejo in zasledujejo, kje se nahajajo. A kakor je ugotovila raziskava skupine mednarodnih medijev, je več kot deset držav, ki je nabavilo to hekersko orodje, z njegovo pomočjo na skrivaj vohunilo tudi za predstavniki opozicije in kritičnimi novinarji.



Program, ki ga izdeluje izraelska družba NSO Group in ga prodaja izključno uradnim državnim službam po svetu, se imenuje po krilatem konju Pegazu, a najbrž bi mu bolj ustrezalo ime ene druge živali iz grške mitologije: trojanski konj.