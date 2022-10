Sabotaža mostu na Krim otežila oskrbo Rusov, guverner govori o maščevanju

Po oceni britanskih obveščevalnih služb bo imelo uničenje dela mostu na Krim zelo verjetno velik vpliv na sposobnost oskrbe ruskih sil v vojni z Ukrajino, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Ruski potapljači sicer danes ugotavljajo obseg škode po sobotni eksploziji tovornjaka bombe na mostu, guverner Krima pa je omenil željo po maščevanju.

Po navedbah ruske tiskovne agencije Tass potniški in tovorni promet po železniškem mostu danes potekata po urniku. Cestni promet teče le po enem vozišču.

Po napovedih podpredsednika ruske vlade Marata Husnulina bodo potapljači preverili obseg škode na konstrukciji pod vodno gladino, danes pa bodo znane tudi ugotovitve pregleda škode na zgodnjem delu mostu.

Po navedbah britanskih obveščevalcev sta se dva od štirih pasov ceste zrušila v dolžini 250 metrov, kar bo močno zmanjšalo zmogljivost te povezave.

Napad ob rojstnem dnevu Putina

Napad je po njihovi oceni verjetno osebno prizadel ruskega predsednika Vladimirja Putina. Zgodil se je kmalu po njegovem 70. rojstnem dnevu, gradnjo mostu je osebno podprl in ga slovesno odprl, izvajalec del pa je bil njegov prijatelj iz otroštva Arkadij Rotenberg, so zapisali v dnevnem poročilu britanskih obveščevalcev.

Proruski guverner Krima Sergej Aksjonov je prebivalce pozval, naj ostanejo mirni, in zatrdil, da so razmere pod nadzorom. Kot je dodal, pa so »seveda prisotna čustva in zdrava želja po maščevanju«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tovornjak z eksplozivom je po prvih ugotovitvah Moskve vozil moški iz ruske regije Krasnodar. Po navedbah španske tiskovne agencije EFE, ki se sklicuje na poročanje ruskih medijev, naj bi lastnik tovornjaka dobil elektronsko naročilo za prevoz umetnega gnojila.

Ali je voznik pri napadu sodeloval po lastni volji, za zdaj ni jasno. Dogodek preiskujejo pristojne ruske službe. Poleg tovornjakarja sta umrla še dva človeka v avtomobilu, ki je v trenutku, ko je odjeknila eksplozija, peljal čez most.

Polotok Krim si je Rusija nezakonito priključila leta 2014, nato pa zgradila most, ki je Rusijo povezal s Krimom. Most je strateško pomemben za oskrbo ruskih vojakov, ki se borijo na jugu Ukrajine, za Ukrajince pa je eden simbolov ruske agresije.

V Kijevu so že večkrat napovedali, da bodo ruske napadalce pregnali s celotnega ukrajinskega ozemlja, tudi s Krima. Rusija je na drugi strani večkrat zagrozila s hudimi posledicami, če bi si Ukrajina drznila napasti most.