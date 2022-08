Saga o neodločnem kanclerju se nadaljuje

V nadaljevanju preberite:

V koaliciji Olafa Scholza skušajo vzbuditi vtis, da so vendarle enotni in da imajo rešitve za številne probleme, ki tarejo Nemčijo. A po včerajšnjem koalicijskem vrhu in današnji novinarski konferenci še vedno ni jasno, kako bo vlada pomagala v energetski draginji. Vtis je, da so ukrepi še vedno predmet intenzivnih razprav in nesoglasij znotraj koalicije.