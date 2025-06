| Svet PREMIUM

Sara Afzali: Ko so bombardirali blizu moje sestre, nas je skoraj kap

Do izraelskega napada 13. junija so v Iranu vladali pričakovanje, upanje in previdni optimizem – po njem pa šok in jeza.

Galerija »Iran je za vse Irance začetek in konec, izvor in cilj,« poudarja Sara Afzali. FOTO: Blaž Samec/Delo