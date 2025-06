Ko si ljudstvo domišlja, da ima oblast

V nadaljevanju preberite:

V Sloveniji je oblast v rokah ljudstva. Ljudstvo oblast izvršuje neposredno. Ljudstvo vzame oblast v svoje roke tako, da o zakonu, ki ga je državni zbor že sprejel, odloči na referendumu. Če zakon potrdi, ljudstvo z neposrednim izvajanjem oblasti pritrdi izvoljenemu zakonodajalcu. Če ljudstvo na referendumu že sprejeti zakon zavrne, s tem z oblastno močjo prepreči, da bi bil zakon objavljen v uradnem listu. Hkrati ljudstvo s tem, ko zakon zavrne, instituciji, pooblaščeni za sprejemanje zakonov, pokaže rumeni karton.

Načelo, da ljudstvo oblast izvaja neposredno, ni absolutno. Ko gre za zakone, ki naj bi prinesli ukrepe, nujne za zagotovitev obrambe in varnosti države, referendum – tako nalaga ustava – ne more biti razpisan. Pri obrambi, varnosti (ter naravnih nesrečah, davkih, carinah in zakonih, ki odpravljajo neustavno stanje) je oblast ljudstva omejena, posredna. Pri obrambnih rečeh ljudstvo oblast izvaja zgolj tako, da izvoli predstavnike v državni zbor.