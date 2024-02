Volimo Jureka više od bureka – Sarajevo se spominja februarja 1984

S slavnostno akademijo v Narodnem gledališču v Sarajevu se bo jutri ob 20. uri začela slovesnost ob 40. obletnici začetka zimskih olimpijskih iger (ZOI) v Sarajevu, ki so prvič v zgodovini tekmovanj potekale v kaki balkanski državi. Sarajevu in nekdanji Jugoslaviji je v Atenah leta 1978 pripadla čast in velika odgovornost za pripravo tega velikega dogodka. Za Jugoslavijo in Slovenijo je prvo olimpijsko kolajno srebrnega sijaja v veleslalomu priboril takrat 22-letni Jure Franko. In legenda je bila v hipu rojena.

Jutri slavnostna akademija v Narodnem gledališču v Sarajevu. V Sarajevu si želijo, da bo odslej vsak februar olimpijski mesec. Organizatorji potrdili prihod smučarskih legend Jureta Franka, Bojana Križaja in Mateje Svet.

Glavni organizator dogodkov je poleg sarajevske županje Benjamine Karić tudi predsednik tamkajšnje mestne skupščine Jasmin Ademović. V organizacijo jubileja je bilo vpeto tudi veleposlaništvo Republike Slovenije v Sarajevu, ki ga vodi Damijan Sedar. Prav on je vodstvu mesta predlagal, da se smučarska proga na Bjelašnici, na kateri je Franko z najboljšo drugo vožnjo v veleslalomu osvojil kolajno, poimenuje po našem smučarskem junaku, kar se bo tudi zgodilo. Na njegov predlog bodo po vzoru rdeče preproge Sarajevskega filmskega festivala predstavili še belo preprogo.

Slogan v čast Juretu Franku so si izmislili sarajevski nadrealisti. FOTO: Ervin Čurlič

Na slavnostni akademiji, ki sovpada z uradnim obiskom BiH, bodo navzoči tudi slovenska predsednica Nataša Pirc Musar in nekdanji slovenski smučarski šampioni: poleg Franka še Bojan Križaj in Mateja Svet ter med drugim nekdanja jugoslovanska umetnostna drsalka Sanda Dubravčić, ki ji je pred 40 leti pripadla čast prižiga olimpijskega ognja. Ob tej priložnosti bodo v Sarajevu tudi dobitnika zlate medalje v umetnostnem drsanju britanski par Jayne Torvill in Christopher Dean ter predstavniki Mednarodnega in evropskih olimpijskih komitejev, kakor tudi predstavniki mest, ki so pobratena s Sarajevom.

V središču Franko

V prihodnjih dneh se bodo v Sarajevu z okolico zvrstili številni kulturni in športni dogodki. Tekmovanja v zimskih športih bodo na Bjelašnici, Jahorini, Igmanu, Skendariji in drugod. Tekmovalci se bodo pomerili v teku na smučeh, alpskem smučanju, biatlonu, deskanju na snegu, umetnostnem drsanju in hitrostnem drsanju. Smučarski skoki niso predvideni, prav tako ne tekmovanje v bobu, saj je zob časa obe skakalnici kakor tudi bob stezo na Igmanu dobro načel. »Želimo si, da bo odslej vsak februar olimpijski mesec s številnimi športnimi in kulturnimi dogodki,« pravi Ademović.

Kot vse kaže, bo v Sarajevu v središču pozornosti Jure Franko. FOTO: Joco Žnidaršič/hrani MNSZS

Kot vse kaže, pa bo v Sarajevu v središču pozornosti prav dobitnik odličja Jure Franko. Zdaj mož srednjih let se časov, ko je zablestel na smučarski strmini na Bjelašnici, spominja z nostalgijo. »Vzdušje v reprezentanci je bilo običajno, le čutili smo pritisk od zunaj, saj so vsi pričakovali kolajno. Odprtja olimpijskih iger smo se udeležili, potem pa smo šli domov v Slovenijo pridno trenirat,« je povedal Franko.

Po osvojitvi srebrne medalje je hipoma postal legenda v nekdanji skupni državi. Glave so takrat staknili sarajevski člani skupine zabavljačev z imenom Top lista nadrealista, katere član je bil tudi Branko Đurić - Đuro, in skušali sestaviti slogan. Ker pa se nič ni rimalo na ime Jure, so ga malce prekrstili in na transparent zapisali Volimo Jureka više od bureka (Jureka imamo rajši od bureka). Franka so vzeli za svojega in ga razglasili za častnega meščana glavnega mesta BiH. Še zmeraj se rad vrača v mesto pod Trebevićem.