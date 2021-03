Savdski delegat zagrozil preiskovalki Hašodžijevega umora

Ameriški obveščevalci so v letos izdanem poročilu podobno kot poročevalka ZN ugotovila, da je bil prestolonaslednik Mohamed bin Salman vpleten v smrt novinarja Džamala Hašodžija. FOTO: Jim Watson/AFP

, posebna poročevalka ZN za zunajsodne poboje, ki je preiskovala umor novinarja, je spregovorila o domnevni grožnji s smrtjo, ki so jo v njeni odsotnosti na sestanku v Ženevi izrekli savdski uradniki.Kot navaja britanski časopis Guardian, je januarja 2020 na srečanju med savdskimi diplomati v Ženevi, uradniki, ki so pripotovali iz Savdske Arabije, in predstavniki ZN eden od savdskih delegatov izjavil, da so se mu javili posamezniki, ki bi »poskrbeli« za Agnès Callamard, če njenega delovanja ne bodo omejili ZN.Preiskovalka na srečanju ni bila navzoča, so pa besede predstavnika kraljevine njeni sodelavci razumeli kot grožnjo s smrtjo. Kot so ji poročali, je savdski uradnik domnevno grožnjo ponovil dvakrat, enkrat med srečanjem in drugič ob odhodu delegacije, piše Guardian. Savdsko zunanje ministrstvo ter veleposlaništvi v Londonu in Washingtonu se niso odzvala na prošnjo britanskega časopisa za komentar navedb preiskovalke.Posebna poročevalka ZN je avtorica obsežnega poročila o smrti kolumnista Washington Postaleta 2018 v prostorih savdskega konzulata v Istanbulu. Kot ugotavlja v poročilu, obstajajo »verodostojni dokazi«, da so bili savdski prestolonaslednikin drugi visoki savdski uradniki vpleteni v Hašodžijev umor. Do podobnih ugotovitev so prišli tudi ameriški obveščevalci, ki so poročilo objavili februarja letos Agnès Callamard, ki jo je zaradi preiskovalnega dela v preteklosti užalil filipinski predsednik, bo letos prevzela funkcijo generalne sekretarke nevladne organizacije Amnesty International.