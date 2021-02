Poročilo ZDA: Umor novinarja je naročil savdski prestolonaslednik

Savdskega novinarja, ki je bil brutalno umorjen na savdskem konzulatu v Turčiji , so najverjetneje ubili po navodilih savdskega prestolonaslednikasklepa obveščevalno poročilo ZDA. Glede na to, da ima prestolonaslednik popoln nadzor nad varnostnimi in obveščevalnimi agencijami Savdske Arabije, bi bilo zelo neverjetno, da bi takšno operacijo izvedli brez njegove odobritve, sklepa poročilo.Poročilo dodaja še, da je prestolonaslednik Hašodžija dojemal kot grožnjo kraljestvu, poimensko pa je navedenih še 21 oseb, ki so domnevno sodelovale pri načrtovanju ali izvedbi umora.Prejšnja vlada ZDA je pod vodstvom predsednika Donalda Trumpa zadrževala objavo poročila kljub temu, da je kongres že leta 2019 sprejel zakon, ki je zahteval njegovo objavo. Novi predsednikpa je poročilo izdal na način, da bi čim manj škodoval odnosom med ZDA in Savdsko Arabijo.Iz Bele hiše so sporočili, da bodo naznanili povračilne ukrepe za smrt novinarja. Sankcije bodo previdoma uvedene proti nekaterin posameznikom in intervetni enoti kraljeve straže. Proti sedemdesetim savdijcem bodo uvedene omejitve pri priodbivanju vize za ZDA.Iz vseh sankcij pa je izvzet prestolonaslednik Mohamed bin Salman, s komer želi Bidnova vlada ohraniti tesne odnose. V četrtek se je po poročanju Reutersa v telefonskem pogovoru z njegovim očetomBiden zavezal sodelovanju in zavezništvu med državama.59-letnega ​Hašodžija, nekdanjega kolumnista časopisa Washington Post, ki je bil pogosto kritičen do savdskega dvora, so leta 2018 zverinsko mučili in umorili v Istanbulu, ko je šel na konzulat urejat dokumente za poroko. Njegovega trupla niso nikoli našli.​ Savdska Arabija je vpletenost v umor sprva zanikala, nato trdila, da se je na konzulatu zapletel v pretep, nazadnje pa ga pod težo dokazov priznala.​Mohamed bin Salman, de facto vladar Savdske Arabije, je zanikal, da je umor naročil on osebno. Pet storilcev so zaradi umora Hašodžija obsodili na smrt, a so jim kazni lansko leto znižali na zgolj zaporne.Preiskava ameriških obveščevalcev potrjuje preiskavo ZN, ki so junija 2019 v poročilu navedli, da je bil Hašodži žrtev namerne in premišljene usmrtitve, izvensodne usmrtitve, za katero je po mednarodnem pravu o človekovih pravicah odgovorna Savdska Arabija.