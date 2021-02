Savdski dvor zavrnil odgovornost bin Salmana za Hašodžijev umor

V Beli hiši so napovedali povračilne ukrepe za smrt Hašodžija. Iz vseh sankcij pa je izvzet Mohamed bin Salman, s katerim želi Bidnova vlada ohraniti tesne odnose. FOTO: Bandar Al-jaloud/AFP

Biden poročilo objavil na način, da bi čim manj škodoval odnosom s Savdsko Arabijo

Džamala Hašodžija so leta 2018 umorili v savdskem veleposlaništvu v Istanbulu. FOTO: Ozan Kose/AFP

Savdska Arabija že večkrat lagala

Savdska Arabija je v petek zavrnila obveščevalno poročilo ZDA, ki odgovornost za umor savdskega novinarjapripisuje tamkajšnjemu prestolonasledniku. V kraljevini trdijo, da gre za lažne in nesprejemljive navedbe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.»Vlada kraljevine Savdske Arabije popolnoma zavrača negativne, lažne in nesprejemljive ocene v poročilu, ki se nanašajo na vodstvo kraljevine in dodaja, da so v poročilu nepravilne informacije in zaključki,« so sporočili s savdskega zunanjega ministrstva.Ameriška obveščevalna agencija je včeraj objavila poročilo o umoru savdskega novinarjaleta 2018 v Turčiji, v katerem trdijo, da je umor odobril savdski prestolonaslednik.Objavil ga je Urad nacionalnega direktorja za obveščevalne dejavnosti po odobritvi predsednika ZDA, ki se je dan prej po telefonu pogovarjal s savdskim kraljem Salmanom. Novi predsednik je poročilo objavil na način, da bi čim manj škodoval odnosom med ZDA in Savdsko Arabijo.Poročilo sicer pravi, da ima prestolonaslednik popoln nadzor nad varnostnimi in obveščevalnimi agencijami Savdske Arabije, zato naj bi bilo zelo neverjetno, da bi takšno operacijo izvedli brez njegove odobritve.Savdska Arabija se je glede Hašodžija sprva sprenevedala in zanikala odgovornost za njegovo smrt, nato lagala, da se je Hašodži v konzulatu zapletel v pretep, v katerem je umrl, na koncu pa priznala umor, vendar zanikala, da bi šlo za ukaz z vrha. Novinarja naj bi ubili, ne da bi bin Salman vedel za to. Našli so nekaj vpletenih in jih obsodili.V Beli hiši so napovedali povračilne ukrepe za smrt Hašodžija. Iz vseh sankcij pa je izvzet Mohamed bin Salman, s katerim želi Bidnova vlada ohraniti tesne odnose.