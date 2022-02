Scholz: Storili bomo vse, kar je potrebno za varnost v Evropi

V nadaljevanju preberite:

Po medlem odzivu Nemčije in potem, ko diplomatsko podajanje kljuke pri ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu ni obrodilo sadov, je nemški kancler Olaf Scholz danes napovedal popoln obrat politike na obrambnem in energetskem področju. Nemčija bo močno okrepila obrambne izdatke – presegli naj bi dva odstotka bruto domačega proizvoda -, napovedujejo pa se tudi nove sankcije proti Rusiji. »Kar bo potrebno storiti za varnost v Evropi, bo storjeno,« je zagotovil nemški kancler in požel stoječe ovacije.