Še en gigantski rešilni paket za lajšanje posledice pandemije

Predsednik Joe Biden Američanom sporoča, da je pomoč na poti. FOTO: Saul Loeb/Afp

Zasedanje ameriškega senata. FOTO: Reuters Tv Via Reuters

Po celonočnem zasedanju so ameriški demokrati tudi v senatu dosegli sprejem še enega, 1,9 bilijona dolarjev (1900 milijard) vrednega rešilnega paketa za olajšanje posledic morilske pandemije. Niti en republikanski senator ni glasoval za, ker je eden manjkal zaradi pogreba, so lahko demokratski dosegli sprejem celo brez podpredsednice. Predstavniški dom je zakonodajo že sprejel in pričakovati je tudi hitri podpis predsednika»Danes je dober dan!« je bil zadovoljen demokratski prvak. »Ko sem pred 45 dnevi prevzel oblast, sem Američanom obljubil, da je pomoč na poti in danes smo naredili še en gigantski korak k izpolnitvi te obljube!« Ponovno je ocenil, da bodo vsi Američani cepljeni že sredi maja , vsi, ki zdaj »ponoči strmijo v strop med izpraševanjem, ali bodo izgubili delo ali stanovanje«, pa so zdaj potolaženi, otroci se bodo lahko vrnili v šole, obračunavali bodo tudi z revščino in pomanjkanjem.»Američanom lahko povemo: pomoč je na poti!« je že prej sklenil voditelj senatnih demokratovin res bodo tisti s 75 tisoč ali manj letnega dogodka prejeli po 1400 dolarjev, z 80 tisoč nekaj manj. Zvezna nadomestila za brezposelnost bodo do septembra povečali na tristo dolarjev na teden, kot dodatek nadomestilom, ki jih že prejemajo na lokalni ravni. 350 milijard dolarjev bodo namenili zveznim državam, lokalnim skupnostim in plemenom, 130 milijard bo šlo za osnovne in srednje šole ter 40 milijard za univerze, z dodatnimi 25 milijardami bodo pomagali gostincem. Desetine milijard bodo šle tudi za dodatni spopad s covidom in razširitev zdravstvenih zavarovanj, nižali pa bodo tudi davke ter pomagali pri stroških za stanovanja.Demokrati verjamejo, da bodo s tem prepolovili revščino med otroki ter močno izboljšali zdravstveno zavarovanje v državi, niso pa uspeli s povečanjem najnižje zajamčene plače na petnajst dolarjev. Vključitvi te v rešilni paket zaradi pandemije so nasprotovali tudi nekateri bolj zmerni senatorji iz njihovih vrst, večina pa se jih vendarle veseli tistega, kar vidijo kot mogočno spodbudo gospodarstvu in blagostanju prebivalstva.Številni republikanci se, nasprotno, jezijo nad novim zapravljanjem v višini skoraj desetine vsega ameriškega gospodarstva, potem ko so že lani sprejeli vrsto rešilnih paketov in niso še niti porabili vsega že odobrenega denarja, novi pomoči za trdo preizkušane državljane pa niso nasprotovali niti oni. Zato pa so robantili proti »mostovom in tunelom v nikamor«, s katerimi naj bi si demokratski prvaki zagotovili pridobitve za svoje volivce brez povezav s potrebami zaradi pandemije. Že nekdanji predsednik Donald Trump pa jih je opozarjal, da državljani niso krivi zanjo in si zaslužijo več pomoči.