Nova cepiva, stari prepiri

V ZDA se končno veselijo boljših statističnih podatkov o pandemiji covida-19, saj tudi pri njih hitro pada število okuženih, hospitalizacij in smrtnih žrtev. Pri obračunavanju z virusom je še veliko nejasnosti in nihče si ne upa na glas povedati, zakaj takšen padec in zakaj so konec tedna nekatere številke ponovno zrasle. Vsi upajo, da bo za dokončen obračun s pandemijo pomagalo cepljenje, potem ko ​so inovativni ameriški proizvajalci zdravil obljubili še tretje cepivo. Če bo vse v redu, naj bi do začetka aprila cepili tri milijone ljudi na dan.