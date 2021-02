Po opozorilu sistema zasilno pristal še boeing 757

Vsa letala boeing 777 z enako vrsto motorja so prizemljili po sobotni nesreči. FOTO: David Ryder/AFP

Letalo tipa boeing 757 ameriškega prevoznika Delta Air Lines, ki je bilo na poti iz Atlante v Seattle, je moralo včeraj popoldne zasilno pristati, potem ko je nadzorni sistem posadko opozoril na morebitno napako na enem od motorjev. Let 2123 se je tako iz previdnosti predčasno končal v Salt Lake Cityju. Pristanek je potekal brez težav, motor pa po prvih ugotovitvah letaliških gasilcev ni bil poškodovan, izjavo Delte navaja več ameriških medijev, med drugim časnik Seattle Times.16 let star boeing ima motorje Pratt & Whitney. Gre za istega proizvajalca kot pri motorjih letala boeing 777 prevoznika United Airlines, ki je v soboto poskrbel za paniko v ameriškem mestu Denver. Letalu z 231 potniki in desetimi člani posadke je namreč razneslo motor, nakar se je sicer uspelo varno vrniti na letališče v Denverju, a ostanki motorja so padli na naseljeno območje nedaleč od tega mesta. Poškodovanih ni bilo. Vsa letala boeing 777 z enako vrsto motorja so nato prizemljili, nesrečo pa preiskuje pristojni ameriški regulator.Preiskovalci ameriškega urada za varnost v letalskem prometu (NTSB) so včeraj zvečer sporočili, da so na eni od lopatic ventilatorja motorja, ki ga je razneslo, našli znake t. i. utrujenosti kovine. Zlomljeni sta dve lopatici motorja, a kot se zdi, se je tista z znaki utrujenosti kovine odlomila prva in nato poškodovala še drugo. Obe lopatici bodo prepeljali v laboratorij proizvajalca Pratt & Whitney, kjer bodo inšpektorji NTSB opravili nadaljnje preiskave, so še pojasnili po poročanju britanskega BBC.Obenem na Nizozemskem poteka preiskava incidenta, v katerem so prav tako v soboto kmalu po vzletu z letališča v Maastrichtu odpadli deli tovornega letala boeing 747-400 družbe Longtail Aviation. Padli so na manjše mesto Meerssen, pri čemer sta bila poškodovana najmanj dva človeka. Letalo je nato zasilno pristalo v mestu Liege v sosednji Belgiji. Letalo boeing 747-400 ima motor Pratt & Whitney PW4000, kar je po poročanju tiskovne agencije Reuters manjša različica motorja Pratt&Whitney 4000-112, s katerimi so opremljena letala boeing 777. Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) je sicer sporočila, da sobotne težave letal v Denverju in na Nizozemskem po prvih ugotovitvah niso povezane.Zadnje težave z motorji predstavljajo nov udarec za ameriškega proizvajalca letal Boeing po več odmevnih nesrečah v minulih letih. Marca 2019 so denimo ostala prizemljena vsa letala tipa 737 max, potem ko je v dveh nesrečah umrlo skupno 346 ljudi.