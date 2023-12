Sipa v Sarajevu aretirala »starega prijatelja« Roka Snežiča

V nadaljevanju preberite:

Pripadniki Državne agencije za preiskave in zaščito (SIPA) zaslišujejo nekdanjega direktorja Obveščevalno varnostne agencije (OSA) Osmana Mehmedagića Osmico in sedanjega predsednika Sodišča Bosne in Hercegovine Ranka Debevca, ki so ju aretirali včeraj v Sarajevu. Po neuradnih informacijah osumljencema očitajo prekoračitev pooblastil pri prisluškovanju pogovorom dežurnim sodnikom, ki so pristojni za odločanje o hišnih preiskavah in priporih.