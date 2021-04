Škotski nacionalisti sanjajo o vrnitvi v EU

V nadaljevanju preberite:

Od referenduma o neodvisnosti Škotske bo septembra minilo sedem let, in čeprav so Škoti na njem jasno potrdili željo po obstanku v Združenemu kraljestvu, ideja od takrat – tudi zaradi brexita – ni zamrla. Cilj škotskih nacionalistov je, da jo z zmago na prihajajočih lokalnih in regionalnih volitvah znova trdno uvrstijo na agendo.