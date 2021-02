Skrivnost čilskega cepilnega uspeha

V nadaljevanju preberite:

Cepljenje proti covidu-19 je tekma s časom, v kateri ne tečejo najhitreje najpremožnejše in najvplivnejše države na svetu. Z zavidljivim cepilnim ritmom – vsak dan dobi odmerek okoli 200.000 ljudi – se je med zgodbe o uspehu naglo vpisal Čile, ki po deležu zaščitenega prebivalstva zaostaja le še za Izraelom, Združenimi arabskimi emirati, Veliko Britanijo, ZDA, Bahrajnom in Srbijo. Kaj je skrivnost uspeha, ki to andsko državo loči od drugih v regiji in širše?