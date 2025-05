Skrivnosti iz izbice kraljice Ursule

V nadaljevanju preberite:

Ali lahko javnost izve za vsako komunikacijo vodilnega politika s svojimi kolegi ali vplivnimi gospodarstveniki? Bi morala pravila o dostopu do informacij veljati ne le za uradna pisma z žigi in podpisi, temveč tudi za druge oblike komunikacije – denimo za kratka sporočila na telefonu (SMS), s katerimi se lahko odloča o vrtoglavih zneskih in najpomembnejših zadevah?

Nepripravljenost Bruslja, da objavi kakršnekoli vsebinske informacije o komunikaciji z Bourlo, je še okrepila sume, da nekaj prikrivajo. Še vedno zatrjujejo, da sporočila niso bila vsebinske narave, da sploh niso bila registrirana in shranjena v arhivih, zato jih ni mogoče objaviti. Ali sploh še kje obstajajo, niso pojasnili. Tudi usoda telefona, na katerem so bila, ni znana.