Slavila stranka bivšega premierja Borisova

Na nedeljskih predčasnih parlamentarnih volitvah v Bolgariji je po 99 odstotkih preštetih glasov slavila desnosredinska stranka GERB nekdanjega premierja Bojka Borisova, ki je prejela 25,4 odstotka glasov. Na drugem mestu ji z 20,2 odstotka sledi stranka Nadaljujemo spremembo (PP) Kirila Petkova, ki je vlado vodil do poletja.

Na že četrtih volitvah v Bolgariji v manj kot dveh letih se je v parlament uvrstilo še pet strank. Liberalna Stranka turške manjšine DPS naj bi s 13,5 odstotka podpore postala tretja najmočnejša stranka v državi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Evroskeptična in proruska stranka Preporod je osvojila 10,1 odstotka glasov, proruski socialisti (BSP) so prejeli 9,3 odstotka glasov, proevropsko zavezništvo Demokratična Bolgarija pa 7,4 odstotka glasov. V parlament se je prebila tudi konservativna proruska stranka Zagon Bolgarije, ki je osvojila 4,6 odstotka glasov.

Volitve v Sofiji. FOTO: Nikolay Doychinov/Afp

Uradni izidi so tako v veliki meri potrdili ugotovitve v nedeljo zvečer objavljenih vzporednih volitev. Končni uradni rezultati bodo zaradi štetja glasov iz tujine predvidoma znani v četrtek.

Volitve so potekale, potem ko junija vlada Kirila Petkova ni prestala glasovanja o nezaupnici. Zmago so stranki GERB napovedovale že predvolilne ankete, a bo kljub visoki podpori volivcev težko oblikovala vladajočo koalicijo, saj je politično izolirana. Vse tekmice ji namreč pripisujejo odgovornost za hudo korupcijo med njeno desetletno vladavino.

Poznavalci zato že napovedujejo, da se utegnejo Bolgari kmalu na volišča podati še petič.

Volilno kampanjo so sicer zasenčile vojna v Ukrajini ter z njo povezani energetska kriza in 17,7-odstotna inflacija. Bolgarska družba je poleg tega po začetku ruske invazije v Ukrajini vse bolj razdeljena na ljudi, ki so Rusiji naklonjeni, in tiste, ki ji niso.