Slepi potniki prebili 11 dni na ozkem krmilu tankerja

Španska obalna straža je v pristanišču Las Palmas de Gran Canaria rešila tri prebežnike iz podsaharske Afrike, ki so 11 dni preživeli na ozkem krmilu tankerja, ki je iz Nigerije priplul na Kanarske otoke. Čeprav se zdi, da je resničnost znova presegla fikcijo, je po navedbah novinarja in svetovalca regionalne kanarske vlade na področju migracij Txemeja Santane v zadnjih letih na podoben način na španski arhipelag poskušalo priti več ljudi. Vsi, kakor je zapisal na twitterju, niso imeli sreče.

Utrujeni prebežniki, ki so kazali znake dehidracije in podhladitve ter so jih po izkrcanju hospitalizirali na Gran Canarii, so potovali na malteškem tankerju Alithini II. Ta je, kakor je razvidno s specializiranih spletnih portalov Vesselfinder in Marinetraffic​, iz pristanišča v Lagosu odplul 17. novembra in cilj – domnevno brez postanka – po več tisoč kilometrih dosegel v ponedeljek. Trojico slepih potnikov je rešilo plovilo Nunki španske obalne straže, ko so jih opazili na krilu pod krmo 183-metrov dolge ladje, kjer jih je do vode ločilo le približno pol metra in kjer so bili na odprtem prepuščeni na milost in nemilost Atlantskemu oceanu. »Vsakdo, ki se vsaj malo spozna na navtiko, ve, da pogoji ne bi mogli biti slabši,« je za tiskovno agencijo Efe povedala vodja reševalne akcijeter opozorila na nevarnosti odprtega morja, od padca v vodo zaradi udarca valov in nihanja ugreza ladje do podhladitve in dehidracije.

Za zdaj ni uradnih informacij, iz katerega dela podsaharske Afrike naj bi bila trojica moških – po navedbah nekaterih virov prihajajo iz Senegala –, prav tako niso znane druge podrobnosti njihove atlantske odisejade. Kot naj bi skopo pojasnili po izkrcanju, so se na nepredvidljivo plovbo podali sami in jim je že po nekaj dneh zmanjkalo hrane.

Vrnitev v Nigerijo?

Pretresljiva fotografija migrantov, ki na krmilu orjaške ladje sedijo malo nad morsko gladino, je hitro obšla svet, a čeprav se zdi neverjetno, da se pot prek severnega Atlantika ni končala tragično, so kanarske oblasti poudarile, da takšni prizori niso redki. Od leta 2019 naj bi po navedbah agencije Efe rešili najmanj 18 ljudi, med njimi tudi mladoletnike, ki so se na podoben način poskušali prebiti v Evropsko unijo. »Ni bilo prvič ne zadnjič,« je na twitterju zapisal Txema Santana.

Malteški tanker Alithini II. je iz pristanišča v Lagosu odplul 17. novembra, z njim pa tudi slepi potniki. FOTO: Borja Suarez/Reuters

Za prebežnike, ki vstopijo v državo kot slepi potniki, naj bi veljal drugačen režim kot za druge migrante. Zanje mora poskrbeti upravljavec ladje, jim zagotoviti začasno bivališče ter jih čim prej vrniti tja, od koder so izpluli. In vendar imajo, kakor je za Reuters poudarila Helena Maleno, direktorica nevladne organizacije Walking Border, možnost, da zaprosijo za azil in ostanejo v Španiji, kar potrjujejo tudi nekateri primeri v zadnjih letih. Ali je tako ravnala trojica, za zdaj ni znano. Po poročanju agencije Efe naj bi bila dva pribežnika že na krovu tankerja, tretjega pa naj bi posadki predali takoj, ko ga bodo odpustili iz bolnišnice.