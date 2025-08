Slovenija korak pred drugimi pri stopnjevanju pritiska na Izrael

V nadaljevanju preberite:

Slovensko priznanje Palestine je lani vzbudilo mešane odzive; za nekatere je prišlo prepozno, za druge prekmalu. Ko so v zadnjih dneh Francija, Združeno kraljestvo in Kanada zaradi nevzdržnih razmer v Gazi napovedali korak v isto smer, so tudi domači ustvarjalci zunanje politike iz tega lahko razbrali potrditev, da je bila pot, ki jo je izbrala Slovenija, pravilna.

Koalicija voljnih, ki jo je država pomagala vzpostaviti, bo po vsem sodeč še narasla do rednega letnega zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov prihodnji mesec v New Yorku. Med kandidatkami za priznanje Palestine je še vsaj deseterica zahodnih držav, od Finske in Portugalske do Avstralije ter Nove Zelandije, ki se zavedajo, da čas ni na strani Palestincev in da uveljavitev tako imenovane rešitve z dvema državama, kot je ta teden opozoril generalni sekretar ZN António Guterres, še nikoli ni bila tako oddaljena.