Slovenija v Varnostnem svetu ZN Rusijo obtožila teptanja mednarodnega prava

Napadi na civiliste in civilno infrastrukturo v Ukrajini so očitna kršitev mednarodnega humanitarnega prava, ki ga Rusija vsak dan tepta in sistematično uničuje tudi ukrajinsko kulturno dediščino, je v obsodbi ruskih dejanj med današnjo razpravo Varnostnega sveta ZN o položaju v Ukrajini povedal slovenski veleposlanik Samuel Žbogar.

S položajem v Ukrajini sta člane Varnostnega sveta danes seznanila pomočnik generalnega sekretarja ZN za Evropo, Srednjo Azijo in Ameriki Miroslav Jenča ter direktorica v uradu ZN za usklajevanje humanitarnih zadev (Ocha) Edem Wosornu.

Wosornu je med drugim navedla, da je bilo v Ukrajini doslej med vojno ubitih 10.810 civilistov, ranjenih pa več kot 20.550. Deset milijonov ljudi je moralo zapustiti svoje domove, uničujoča vojna pa več sto tisoč civilistom ovira dostop do nujnih dobrin in storitev.

»Ne mine dan, da ruske oborožene sile ne bi napadle Ukrajine, pobijale in pohabljale njene državljane in uničevale civilno infrastrukturo,« je v razpravi dejal Žbogar in dodal, da Slovenija najostreje obsoja takšna dejanja. »To je zaskrbljujoč vzorec obnašanja, ki ga vidimo tudi v Gazi,« je poudaril.

Spomnil je na ruski napad na energetsko infrastrukturo Ukrajine s 150 brezpilotniki 22. marca, ki je bil namenjen povzročitvi nepopravljive škode ukrajinskim elektrarnam. »To nas je spet privedlo do roba nove okoljske katastrofe, ki jih Rusija povzroča v tej nepotrebni vojni,« je dejal Žbogar in spomnil, da se podobni napadi nadaljujejo.

»Gre za očitno kršenje mednarodnega humanitarnega prava. Medtem ko je Rusija upravičeno zaskrbljena zaradi uničevanja po Gazi in trpljenja Palestincev, pa z uničevanjem civilne infrastrukture in pobijanjem civilistov v Ukrajini izkazuje povsem drugačen standard. Rusijo pozivamo, naj preneha s spodkopavanjem poskusov za dosego miru v Ukrajini. Kršitve mednarodnega prava, trpljenje civilistov in agresija se morajo takoj prenehati,« je dejal.