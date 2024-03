Dlje ko bo trajala vojna, več bo Ukrajina izgubila

V nadaljevanju preberite:

Dolga leta je bil novinar Radio­televizije Slovenija. Več kot deset let je bil njen dopisnik iz Združenih držav Amerike, poročal je iz mnogih drugih držav, izdal več knjig ter pisal tudi za številne časopise in revije. Bil je odgovorni urednik informativnega programa televizije. V življenju je počel še marsikaj drugega, poleg diplome ima magisterij in doktorat iz politologije na fakulteti za družbene vede ljubljanske univerze, poklicno pot pa je dr. Uroš Lipušček (letnik 1947) sklenil kot rektor zasebne Univerze ABB v Prištini na Kosovu.

Aktiven ostaja tudi po upokojitvi. Več let je za RTVS poročal iz Kitajske, zanima ga geopolitika in ni mu vseeno, kam gre Evropska unija. Zato se je odločil, da se bo letos potegoval za položaj poslanca v evropskem parlamentu. Poleg tega smo se z njim pogovarjali predvsem o vojnah v Ukrajini in Gazi.