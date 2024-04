Vojna, lakota, orožje

V kolumni preberite:

»Takšne stvari se med vojno dogajajo,« je uboj sedmih humanitarnih delavcev organizacije World Central Kitchen ravnodušno komentiral Benjamin Netanjahu. Reakcija izraelskega premiera je bila nevzdržna glede na razmere v Gazi in v rezki disonanci z mednarodnimi odzivi.

Napad izraelske vojske na ameriško nevladno organizacijo je povzročil val obsodb po svetu, ogorčenje je izrazil vodja britanske diplomacije David Cameron, troje ubitih je imelo otoški potni list. Človekoljubne organizacije so v znak solidarnosti in protesta proti pomanjkanju varnosti začasno prekinile dejavnosti v Gazi. To se dogaja v času, ko so razmere še bolj dramatične, kot so bile, in je pomoč najbolj potrebna – razmere postajajo primerljive s stradežem v Somaliji leta 2011 in v Južnem Sudanu 2017.

Ampak Izrael je šel še dlje: prekršil je nedotakljivost diplomatskih predstavništev in bombardiral konzulat Islamske republike Iran v Damasku, pri čemer je bilo ubitih sedem visokih uradnikov revolucionarne garde, med njimi dva generala. Pomembnosti napada ni mogoče podceniti.