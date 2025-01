Slovenija začenja članstvo v izvršnem odboru Unicefa

Slovenija danes začenja triletni mandat članice izvršnega odbora Sklada ZN za otroke (Unicef), v katerega je bila izvoljena aprila lani. Gre za njeno že tretje članstvo v tem organu, ki med drugim nadzira delo agencije. Obenem danes Slovenija vstopa v drugo leto članstva v Varnostnem svetu ZN, ki ga bo s predsedovanjem sklenila decembra.

Slovenijo je Ekonomski in socialni svet ZN (Ecosoc) v izvršni odbor Unicefa izvolil aprila lani za mandat, ki traja do konca leta 2027. Pred tem je bila država že dvakrat članica odbora - med letoma 2002 in 2004 ter med letoma 2009 in 2011. Leta 2011 je izvršnemu odboru tudi predsedovala.

Gre za organ Unicefa, ki nadzira delo agencije, potrjuje politiko, proračun in programe po državah ter zagotavlja podporo držav. Sestavlja ga 36 držav članic ZN, sedeži v njem pa so razdeljeni po regionalnem ključu svetovne organizacije.

Skupina zahodna Evropa in drugi ima 12 sedežev, afriška skupina osem, azijska sedem, Latinska Amerika in Karibi pet, vzhodna Evropa, kamor spada tudi Slovenija, pa štiri. Odbor se sestaja trikrat letno - februarja, junija in septembra v New Yorku.

Delo izvršnega odbora koordinira urad, ki ima predsednika ter štiri podpredsednike, pri čemer vsak od njih zastopa eno od petih regionalnih skupin ZN.

Obenem Slovenija danes z začetkom drugega leta mandata nestalne članice v Varnostnem svetu Združenih narodov vstopa v drugo polovico članstva v tem najpomembnejšem organu svetovne organizacije.

Na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve so prepričani, da se je Slovenija v prvem letu članstva uveljavila kot načelna, odgovorna in spoštovana članica, ki je pri svojem delovanju dosledno spoštovala Ustanovno listino ZN in mednarodno pravo.

Veleposlanik Slovenije v ZN Samuel Žbogar kot največji izziv za Varnostni svet ZN v tem letu vidi novo vlado v ZDA in nasploh situacijo v mednarodni skupnosti, ki da ne obeta lahkega dela. Prioritete Slovenije v letu 2025 ostajajo podnebje, voda, ženske in preprečevanje konfliktov.

Potem ko je septembra lani Slovenija predsedovala VS ZN in v tem okviru izpogajala sprejem predsedniške izjave o voditeljstvu za mir, bo svoj mandat nestalne članice decembra tudi zaključila z vnovičnim predsedovanjem organu.