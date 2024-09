Smrtne žrtve tajfuna Yagi tudi na severu Vietnama

Tajfun Yagi je danes dosegel sever Vietnama. Neurje je v provinci Quang Ninh odkrivalo strehe objektov, pri tem so umrli najmanj trije stanovalci. Več kot deset ljudi je pogrešanih, so po navedbah francoske tiskovne agencije AFP poročali državni mediji. Pred tem je v tajfunu na Filipinih in jugu Kitajske skupno umrlo najmanj 24 ljudi.

Vietnamski provinci Hai Phong in Quang Ninh so po navedbah državne meteorološke službe dosegli vetrovi s hitrostjo več kot 149 kilometrov na uro. Izruvalo je na tisoče dreves in odplavilo ladje in čolne na morje. Ulice so polne podrtih dreves, odkritih streh in polomljenih tabel, močno deževje je zajelo tudi prestolnico Hanoj.

Vietnamski premier Pham Minh Chinh je pred prihodom tajfuna v državo pozval lokalne oblasti, da še pravočasno evakuirajo prebivalce z ogroženih območij, ostalim pa je svetoval, naj se ne gibajo na prostem.

Kot so sporočile lokalne oblasti, je bilo evakuiranih in v varnejše predele premeščenih okoli 20.000 ljudi. Številni so se zatekli v začasna zatočišča v šolah, vrtcih in drugih javnih poslopjih.

Po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa je brez elektrike ostalo skoraj 250.000 gospodinjstev. Oblasti so začasno zaprle štiri letališča na severu države, vključno z letališčem v Hanoju, kjer je moten tudi javni promet.

Razdejanje po tajfunu Yagi. FOTO: Nhac Nguyen/AFP

Tajfun je pred tem v petek pustošil po otoku Hainan in provinci Guangdong na jugu Kitajske, kjer so pred tem preventivno evakuirali več kot 400.000 ljudi. Po poročanju kitajske državne televizije CCTV so sunki vetra dosegali tudi več kot 230 kilometrov na uro. Pri tem so umrle najmanj tri osebe, 95 ljudi je ranjenih.

Na otoku Co To je veter izruval več sto dreves in prekinil električno napeljavo. Brez strehe so ostale številne poslovne stavbe, šole in stanovanjske hiše, še navaja AFP.

Tajfun je v začetku tega tedna najprej zajel Filipine, kjer je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 20 ljudi, še 26 jih pogrešajo.

Gre za najmočnejši tajfun na tem območju v več kot desetletju, ki prinaša obilne padavine in vetrove s hitrostjo nad 230 kilometrov na uro. Po podatkih ameriške vesoljske agencije Nasa gre za neurje, ki ustreza orkanu četrte kategorije.

Obalna območja ob Južnokitajskem morju poleti in jeseni pogosto prizadenejo tajfuni, ki tipično nastanejo v toplih oceanih vzhodno od Filipinov in nato potujejo proti zahodu. Zaradi podnebnih sprememb so te tropske nevihte postale bolj nepredvidljive, hkrati pa se je povečala njihova intenzivnost, pravijo strokovnjaki.