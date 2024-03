Socialisti so v Rimu začeli pohod v Bruselj

Socialisti vidijo Rim in Italijo kot eno od svojih glavnih političnih bojišč proti skrajni desnici pred junijskimi evropskimi volitvami. »To, da premierka Giorgia Meloni, ki je prišla na oblasti s krščanskimi demokrati, ni obsodila fašističnega zborovanja v Rimu, je sramotno,« je na kongresu stranke evropskih socialistov (PES) v Rimu dejal njihov predsednik, nekdanji švedski premier Stefan Löfven.

»Ne moreš biti proevropski in demokratičen, če sklepaš sporazume z nasprotniki EU,« je dejal v rimskem kongresnem centru La Nuvola. Priprave na volitve potekajo v zapletenem kontekstu ruske agresije proti Ukrajini, vzpona populistične desnice in vse večje negotovosti glede zelenih ukrepov.

Uspeh skrajne desnice je posledica razočaranja ljudi

»Prva odgovornost vsakega politika ne glede na usmeritev je skrbeti za varnost državljanov. Rusija je neposredna grožnja za našo varnost. Podpora Ukrajini in krepitev zmogljivosti Evrope, da se brani, sta zelo pomembni,« je ob robu kongresa za Delo kot enega od glavnih izzivov EU opisal nizozemski socialist Frans Timmermans.

Uspehe skrajne desnice po Evropi vidi kot posledico »razočaranja ljudi z današnjo politiko, ki je ne vidijo kot pravične«. Zato je po oceni Timmermansa pravičnost tipična socialdemokratska tema, ki se je morajo lotiti z višjimi minimalnimi plačami, višjo obdavčitvijo kapitala in boljšo razporeditvijo tega, kar imamo v družbah. »To so stvari, ki bodo odločile, ali imamo podporo ljudi,« je prepričan Timmermans.

Nizozemec je bil vodilni kandidat socialistov leta 2019 in je bil po volitvah resno v igri za predsednika evropske komisije. Nato je pod predsednico Ursulo von der Leyen kot izvršni podpredsednik evropske komisije zasnoval zeleni načrt, ki je bil rdeča nit petletnega mandata. V zadnjih mesecih je EPP začela vse bolj kritizirati podnebno in okoljsko politiko EU.

Po zavrnitvi v evropskem parlamentu je Ursula von der Leyen umaknila predlog o zmanjšanju uporabe pesticidov. »Umik je bil simboličen in razočarljiv političen korak,« je ocenil. Naloga evropske komisije bi morala biti, da predlog spremeni in prilagodi, da bi lahko dobila večino. Timmermans je prepričan, da so temelji zelenega dogovora ostali trdni in varni. To je potrdilo tudi sprejetje zakona o ohranjanju narave v torek.

Luksemburški socialist bo vodilni kandidat

Socialisti so na kongresu potrdili Nicolasa Schmita za svojega vodilnega kandidata za predsednika evropske komisije. Luksemburški socialist, star 70 let, je evropski komisar za delovna mesta in socialna vprašanja. Ni sicer znan po širni Evropi, a opozoril je, da je Ursulo von der Leyen, preden je leta 2019 postala predsednica evropske komisije, poznal le malokdo izven Nemčije.

Vodilni kandidat evropsklih socialistov Nicolas Schmit. FOTO: Remo Casilli/Reuters

Socialisti ga vidijo kot utelešenje njihovih vrednot. »Dragi Nicolas, si veliko več kot le kandidat evropskih socialistov. Si kandidat tistih Evropejcev, ki so med zaprtji v času pandemije ohranili službe in imajo koristi direktive o minimalni plači,« je dejal španski premier Pedro Sanchez.

Matjaž Nemec: Ljudje ob meji občutijo nacifašizem »Naš glavni cilj je spremeniti pot 20-letnega konservativnega vodenja EU: krepitev socialne Evrope, ki je odgovor na izzive sodobnega sveta,« je za Delo ocenil Matjaž Nemec. V Rimu vodi delegacijo slovenske SD. Kritiziral je tako stališče Ursule von der Leyen o bližnjevzhodnem konfliktu kot tudi povezovanje dela EPP s skrajno desnico. Tudi v Sloveniji po njegovih besedah ljudje ob meji z Italijo »na lastni koži čutijo pojav nacifašizma v novi obliki«. O kandidatni listi za evropske volitve naj bi v SD odločili v prihodnjih tednih.

Po projekcijah se socialistom obeta 140 od skupno 720 poslancev evropskega parlamenta. Na prvem mestu je desnosredinska EPP z okoli 180 poslanci. Skoraj neverjetno je, da bi po volitvah prvi človek evropske komisije prišel iz socialističnih vrst. Bolj verjetno pa je, da bo socialist naslednik liberalca Charlesa Michela na položaju predsednika evropskega sveta.

Kot kandidati se omenjajo odhajajoči portugalski premier António Costa, ki bi lahko prišel poštev samo, če se znebi očitkov o povezavah s korupcijo. V naboru kandidatov je tudi danska premierka Mette Frederiksen. Pojavljajo se tudi ugibanja, da bi na koncu lahko prišel v igro Španec Sanchez, velika zvezda evropskih socialistov.