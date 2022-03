Španski borci v boj proti ruskemu okupatorju

V nadaljevanju preberite:

Ukrajinci bežijo pred rusko agresijo, novice polnijo podobe trpljenja in upora, v Rusiji najpogumnejši nasprotujejo vojni, v vsakdanje življenje so zarezale sankcije, poenoteni Zahod išče odziv in se sprašuje, kje se bo ustavil Kremelj. Nenadoma vsi živimo v svetu Vladimirja Putina, je zapisal bolgarski politolog Ivan Krastev. In vendar nekateri krvave vojne v vzhodnem delu Evrope ne želijo spremljati le od daleč, ukrajinskim enotam se je od začetka ruske agresije pridružilo več tisoč tujih prostovoljcev.

***

»Pretresljivo je, ko močnejši vdrejo v tvoj dom in te iz njega izženejo. Ogorčen sem nad tem, kaj norec Putin počne z Ukrajinci, ne morem stati križemrok,« je vzgibe, zaradi katerih bi se rad pridružil ukrajinskim silam za Delo strnil 34-letni Ricardo. »Moja motivacija je trpljenje ljudi, predvsem družin in otrok. Vse to sem videli že na drugih misijah,« ga je dopolnil tovariš Diego, medtem ko sta čakala na pogovor na veleposlaništvu.