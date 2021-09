09.13 Oddelka za covidne bolnike v celjski bolnišnici ne bodo širili na ortopedijo

08.00 Splošna razprava svetovnih voditeljev na skupščini ZN le za cepljene

07.50 Poživitveni odmerki v Izraelu obvarujejo pred hudim potekom bolezni

FOTO: Raneen Sawafta/Reuters

07.30 V Melbournu v soboto sprostitev nekateri ukrepov

Jacinda Ardern je pozvala k cepljenju. FOTO: Reuters

07.00 Novozelandska premierka pozvala k cepljenju

Vodstvo celjske bolnišnice je prisluhnilo ortopedom, ki so pred tednom dni opozorili, da bolnišnica zaradi epidemije ponovno zmanjšuje ortopedsko dejavnost tako v operativnem kot tudi ambulantnem delu. Ortopedom je obljubilo, da bodo naslednji oddelek za covidne bolnike v bolnišnici odprli na drugi lokaciji, in ne na ortopediji. Kot so sporočili celjski ortopedi, jim je vodstvo bolnišnice tudi obljubilo, da bo ortopedsko dejavnost postopno omejevalo glede na trenutno obremenjenost bolnišnice s covidnimi bolniki. Ortopedi upajo, da bo vodstvo držalo besedo, pri tem pa ocenjujejo, da so postali nekoliko bolj enakovreden sogovornik vodstvu bolnišnice. Dodali so še, da za zdaj potekajo pogovori, kako ortopedski dejavnosti v bolnišnici vendarle omogočiti vsaj nekoliko bolj normalno delovanje tako na ambulantnem kot operativnem področju njihove dejavnosti.Predsednik 76. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodovje sprejel zahtevo mesta New York, da lahko prihodnji teden na splošni razpravi nastopijo le tisti svetovni voditelji, ki so cepljeni proti covidu-19. Ruski veleposlanikje nemudoma zahteval izredno zasedanje o tej zahtevi. Komisarka mesta New York za mednarodne zadeveje že prejšnji teden poslala pismo na ZN, da mesto New York dvorano Generalne skupščine obravnava kot konvencijski center in je zaradi tega podvržena mestnemu odloku o cepljenju proti covidu-19. Skupaj z županomsta v sredo izrazila ponos, da se pridružujeta prizadevanjem za varnost vseh udeležencev Generalne skupščine ZN. Mesto bo vsem sodelujočim ponujalo brezplačno cepljenje s cepivom Johnson & Johnson zunaj palače ZN in brezplačno testiranje na okužbo z novim koronavirusom. Predsednik GS ZN Šahid je to podprl in označil za pomemben korak do vrnitve v normalno delovanje GS ZN.Izraelski program poživitvenih odmerkov cepiva se je izkazal za učinkovitega pri zmanjševanju hudih primerov okužb s covidom-19, čeprav se število novih okužb giblje blizu rekordnih vrednosti, so povedali strokovnjaki, kot poročanje AFP povzema Guardian. Odkar je premierjunija prevzel funkcijo, je vztrajal, da se bo trudil izogniti novim omejitvam in zaprtjem države, kar je njegova vlada tudi obljubila, čeprav država s približno 9,3 milijona prebivalcev vsak dan potrdi več kot deset tisoč novih primerov okužb. Izrael se je, da bi ostal odprt oziroma brez omejitev, poslužil zapletene mešanice politik, ki so pri nekaterih požele razočaranja, saj so morale družine organizirati redno testiranje svojih otrok, da ti lahko obiskujejo pouk in druge aktivnosti.Hrbtenica Bennettove strategije je bila uvedba tretjega odmerka cepiva PfizerBiontech vsem starim 12 let in več, pri čemer se ne upoštevajo kritike, da je poživitveni odmerek nepotreben in nepošten, saj ima veliko držav do cepiva zelo omejen dostop ali ga sploh nima. A premier vztraja, da njihov pristop deluje. S tem so se strinjali tudi nekateri strokovnjaki za javno zdravje, ki so se sklicevali na nedavne podatke. Ti namreč kažejo, da tretji odmerek zavira razvoj težjih oblik bolezni, kar je preprečilo krizo (v bolnišnicah), ki so jo sicer napovedali prejšnji mesec. V sredo je raziskava v reviji New England Journal of Medicine potrdila to ugotovitev. Raziskovalci so preučili podatke, ki se nanašajo na 1,1 milijona Izraelcev, starih 60 let in več, ki so prejeli dva odmerka cepiva vsaj pet mesecev prej, nato pa so prejeli tretji odmerek. Po 12 dneh je bilo pri tistih, ki so imeli tretji odmerek, 11-krat manj verjetno, da bodo imeli potrjeno okužbo, in 20-krat manj, da bodo zboleli za hudim covidom, kot pri tistih, ki poživitvnega odmerka niso prejeli.Premier avstralske zvezne države Viktorijaje napovedal sprostitev nekaterih ukrepov v soboto, in sicer se bodo sprostile nekatere omejitve pri zbiranju na prostem in vadbe, saj se država približuje mejniku 70-odstotni cepljenosti, navaja britanski Guardian. Ta mejnik pomeni, da je 70 odstotkov, starejših od 16 let prejelo prvi odmerek. V državi so sicer potrdili 514 novih primerov okužb s koronavirusom. Več svoboščin, kot je povedal premier, pomeni, da bodo dovoljeni pikniki in rekreacija na prostem z eno osebo, ne glede na to, ali je cepljena ali ne, ali med petimi odraslimi osebami iz dveh gospodinjstev, če so vsi v celoti cepljeni. Dovoljeni čas, ki ga lahko preživijo zunaj, se bo podvojil z dveh na štiri ure, razdalja pa na deset kilometrov (od doma). Še vedno bo veljala policijska ura. »Vemo, da skupnost hrepeni po tem, da bi lahko videli ljudi, ki jih imajo radi in za katere skrbijo,« je dejal viktorijanski premier Daniel Andrews.»Cepite se, naredite to za svoje otroke,« je ljudi pozvala novozelandska premierka, medtem ko iz Nove Zelandije poročajo o 13 novih primerih okužb, med njimi je tudi voznik tovornjaka, ki je hrano dostavljal supermarketom in je kot nujni delavec odpotoval tudi iz Aucklanda, piše Guardian. Pristojni sicer striktno sledijo okužbam oziroma njenim izvorom. Od četrtka opolnoči bodo morali tako nujni delavci, ki potujejo čez mejo z Aucklandom, predložiti dokazilo, da so bili v zadnjih sedmih dneh testirani na covid-19. Auckland je sicer na četrti stopnji lockdowna, kar je najvišja od stopenj, saj si država želi zatreti izbruh bolj nalezljive različice virusa delta. Preostali del države je sicer trenutno bolj ali manj svoboden: nujne so maske, zaostrene so tudi nekatere omejitve glede zbiranja. Cepljenje sicer želijo pospešiti tudi s potujočimi cepilnimi enotami oziroma avtobusi za cepljenje.