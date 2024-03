Srbijo pretresa smrt 74-letnika v zaporu, v katerem je pristal zaradi prekrška

Srbsko javnost zadnje dni pretresa primer 74-letnega zapornika v beograjskem zaporu, ki so ga vse do njegove smrti vsakodnevno psihično in fizično zlorabljali trije zaporniki. Zaradi smrti 74-letnika, ki je bil v zaporu zaradi prekrška, so razrešili upravnika zapora in uvedli disciplinski postopek proti več uslužbencem, poročajo srbski mediji.

74-letni moški je po pisanju srbskih medijev pristal v zaporu, ker je leta 2020 v pričakovanju novega leta s terase svojega stanovanja odvrgel petardo. Ker ni mogel plačati 30.000 dinarjev (256 evrov) denarne kazni, mu je sodišče prisodilo 30 dni zapora.

V zaporu je umrl 4. februarja letos, 8. marca pa je obdukcija pokazala, da so smrt povzročile notranje poškodbe in krvavitve. Poškodbe so menda nastale, potem ko so ga domnevno več dni pretepali in z ročajem metle spolno zlorabljali trije mladi zaporniki, ki so prav tako prestajali zaporno kazen zaradi prekrškov.

Novica o smrti 74-letnika je v medije prišla nekaj dni po obdukciji, šele takrat so se oglasili tudi pristojni organi.

Z višjega državnega tožilstva v Beogradu so v sredo sporočili, da so zaradi smrti 74-letnika uvedli preiskavo proti trem zapornikom, ki so si z njim delili celico. Ministrstvo za pravosodje pa je sporočilo, da so razrešili upravnika zapora ter uvedli notranji nadzor in disciplinski postopek.

Po poročanju portala N1 Srbija so disciplinski postopek uvedli proti sedmim uslužbencem zapora, upravnika zapora pa naj bi premestili na položaj namestnika upravnika.