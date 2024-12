Srbske oblasti z izraelsko tehnologijo vohunile za novinarji

Policija in obveščevalne službe v Srbiji uporabljajo napredne mobilne forenzične naprave in doslej neznano vohunsko programsko opremo za nezakonit nadzor nad novinarji in aktivisti, so pri nevladni organizaciji Amnesty International navedli v poročilu. Med drugim so prikazali, kako uporabljati mobilne forenzične naprave izraelskega podjetja Cellebrite za odklepanje in pridobivanje podatkov iz mobilnih naprav posameznikov, ki so okužene z novim sistemom vohunske programske opreme Android NoviSpy, poroča Guardian.

Čeprav je NoviSpy tehnično manj napreden kot nekatere druge vrste vohunske programske opreme, srbskim organom še vedno omogoča zajemanje občutljivih osebnih podatkov iz ciljnega telefona in omogoča daljinski vklop mikrofona ali kamere telefona.

Srbskega raziskovalnega novinarja Slavišo Milanova je policija februarja letos za kratek čas pridržala pod pretvezo, da želi preveriti, ali je vozil pod vplivom alkohola. Njegov telefon z operacijskim sistemom android je bil izklopljen, ko ga je predal. Nikoli ga niso vprašali za geslo. Po izpustitvi je Milanov opazil, da je z njegovim telefonom, ki ga je pustil na recepciji policijske postaje, nekaj narobe, mobilni podatki na pa so bili izklopljeni. Analiza Amnestyjevega laboratorija je pokazala, da so ga odklenili s Cellebritovo napravo in nanj namestili odklenil NoviSpy.

»Srbske oblasti uporabljajo nadzorno tehnologijo in taktike digitalne represije kot instrumente širšega državnega nadzora in represije, usmerjene proti civilni družbi,«, meni Dinushika Dissanayake iz Amnesty International, ki je avtorica poročila. Dejala je tudi, da poročilo kaže, kako lahko izdelki Cellebrite, ki jih uporabljajo policijske in obveščevalne službe po vsem svetu, predstavljajo ogromno tveganje za aktiviste. Z Amnestyja so sporočili, da so Google obvestili o vohunski programski opremi pred objavo poročila in da so jo odstranili s prizadetih naprav. Google je možnim tarčam poslal tudi opozorila o »napadih, ki jih podpira vlada«.

Cellebrite ni podal nobenega odgovora ali komentarja na poročilo, ki so jim ga z Amnestyja poslali pred objavo, poroča Guardian. Srbske oblasti se prav tako niso odzvale na prošnje za komentar. Med raziskavo je izraelsko podjetje nato poslalo Amnestyju kratek odgovor, v katerem je navedlo, da ni podjetje za nadzor in ne zagotavlja tehnologije kibernetskega nadzora ali vohunske programske opreme. Dejali so tudi, da je njihov izdelek »digitalna preiskovalna platforma, ki opremlja organe kazenskega pregona s tehnologijo, potrebno za zaščito in reševanje življenj, doseganje pravičnosti in ohranjanje zasebnosti podatkov«.