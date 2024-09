Na stežaj odprta vrata vohunom in saboterjem

V nadaljevanju preberite:

Zakaj madžarska vlada sodi, da je takšna shema za delavce iz Rusije in Belorusije nujna ali primerna v sedanji politični situaciji, se sprašuje evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson. Tveganje je, da bodo med njimi ruski saboterji in vohuni, so ­opozorili v Bruslju.

Gospodarske koristi širjenja madžarskega sistema »nacionalnih izkaznic« da so majhne in glede na vojno situacijo v Ukrajini nesorazmerne z varnostnimi tveganji v schengenskem območju. Glavna negotovost o novih pravilih je, da bi se Rusi, ki bi dobili takšno dovoljenje, lahko gibali po schengenski Evropi.

Komisarka je opozorila na kopico domnev o ruskem podtalnem delovanju v zadnjem času, vohunjenju in sabotažah – od napadov na ruskega disidenta v Litvi in železnice na Češkem do požara v tovarni v Berlinu in vohunskega para, ki je živel v Sloveniji. »To je čas za več pazljivosti, ne manj,« je prepričana Ylva Johansson.