Trojica velikih na vlaku za Kijev

9.05 V Severodonecku je menda še okoli 10.000 civilistov

V mestu Severodoneck na vzhodu Ukrajine, kjer že več tednov potekajo intenzivni spopadi, je ujetih približno 10.000 civilistov, je v sredo povedal guverner regije Lugansk Sergej Hajdaj.

Od 100.000 prebivalcev mesta jih je ostalo približno še 10.000, je na telegramu zapisal guverner Luganska in dodal, da ukrajinske sile še naprej zadržujejo rusko vojsko, kolikor je le mogoče, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vsak dan več mrtvih ... FOTO: Serhii Hudak/Reuters

Ruske oblasti so sicer že v torek dejale, da so pripravljene organizirati evakuacijo iz tovarne Azot v Severodonecku, kjer je poleg vojakov ujetih tudi okrog 500 civilistov, v mesto Svatove v regiji Lugansk, ki je pod nadzorom proruskih separatistov. V sredo pa so obtožile Ukrajino, da preprečuje evakuacijo civilistov iz tovarne.

Večji del mesta Severodoneck nadzorujejo ruske sile, uničeni so tudi vsi mostovi, ki mesto povezujejo s sosednjim mestom Lisičansk. S tem sta onemogočeni evakuacija ljudi v druge dele Ukrajine ter oskrba mesta.

Po podatkih ZN so razmere v mestu vse slabše, primanjkuje pitne vode, prekinjena je preskrba z elektriko. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v torek spopad v Severodonecku označil za bitko, ki bo določila potek vojne v prihodnjih tednih.

9.00 Biden pozval naftna podjetja k povečanju proizvodnje

Ameriški predsednik Joe Biden je v sredo naftna podjetja pisno pozval, naj povečajo proizvodnjo bencina, ker so si zaradi ruske vojne proti Ukrajini potrojila dobičke, medtem ko se Američani ubadajo z visokimi cenami bencina. Biden je pisal posebej sedmim velikim rafinerijam v ZDA.

Joe Biden. FOTO: Nicholas Kamm/AFP

Sodelovati morate z mojo vlado za konkretne kratkoročne rešitve za krizo, je rafinerijam sporočil Biden v času, ko je povprečna cena bencina v ZDA višja od petih dolarjev za 3,8-litrsko galono.

Ameriška letna inflacija je bila maja 8,6-odstotna, kar je največ v zadnjih 40 letih, med drugim jo poganjajo višje cene energije oziroma posebej bencina.

Biden je opozoril, da je bila povprečna cena marca okrog 4,25 dolarja za galono, ko je sod nafte stal 120 dolarjev. Sod zahodnoteksaške lahke nafte je v sredo stal okrog 117 dolarjev, galona bencina pa več kot pet dolarjev in Biden je v pismu opozoril, da gre za pobiranje rekordnih dobičkov v času, ko ameriške družine trpijo.

Zasebna organizacija Ameriški naftni inštitut (API) je odgovorila, da je za višje cene kriva Bidnova vlada, ki umika državo od fosilnih goriv zaradi svoje agende boja proti podnebnim spremembam.

8.00 Macron, Scholz in Draghi z vlakom na poti v Kijev

Francoski predsednik Emmanuel Macron, nemški kancler Olaf Scholz in italijanski premier Mario Draghi so se na krovu vlaka skupaj napotili v Kijev, so danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz Elizejske palače in s tem potrdili predhodno poročanje tako italijanskih kot nemških medijev o poti trojice evropskih voditeljev.

Macron, Scholz in Draghi so se na vlak za Kijev vkrcali na Poljskem, v ukrajinski prestolnici pa jih pričakujejo že dopoldne, sta poročali nemška televizija ZDF in italijanski dnevnik La Repubblica, ki sta tudi objavila fotografijo trojice voditeljev na vlaku.

ZDF dodaja, da so že ponoči prispeli v Rzeszow, mesto na jugovzhodu Poljske, nato pa se napotili naprej proti Ukrajini.

Na obisku v Kijevu naj bi se srečali z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in izrazili podporo Evrope Ukrajini v vojni proti Rusiji, ki je 24. februarja sprožila invazijo na državo.

Gre za prvi obisk voditeljev trojice največjih članic Evropske unije v Ukrajini po začetku ruske agresije.

Voditelji EU bodo sicer čez en teden razpravljali o podelitvi statusa kandidatke za članstvo v EU Ukrajini, poleg nje pa še Gruziji in Moldaviji. Evropska komisija naj bi svoje mnenje o tem podala že v petek.

6.35 Pahor na forumu v Ohridu o posledicah vojne v Ukrajini in širitvi EU

Predsednik republike Borut Pahor se bo danes v Ohridu udeležil Prespanskega foruma za dialog, na katerem bodo govorili o posledicah vojne v Ukrajini na stabilnost Zahodnega Balkana in o širitvenem procesu EU na to regijo. Pahor bo nastopil v osrednji razpravi, v kateri bo govor o regionalni varnosti v luči trenutnih geopolitičnih razmer.

Prespanski forum poteka pod pokroviteljstvom predsednika Severne Makedonije Steva Pendarovskega, ki je Pahorja povabil, da se ga udeleži kot eden osrednjih govornikov. Pahor bo nastopil na osrednji razpravi na visoki ravni z naslovom Kaj sledi vojni v Ukrajini?

Kaj sledi vojni v Ukrajini? FOTO: Gleb Garanich/Reuters

Predsednik republike bo z nekaterimi voditelji držav iz regije in EU razpravljal o evropski in regionalni varnosti v trenutnih geopolitičnih okoliščinah, ki jih zaznamujejo vojna v Ukrajini in naraščanje napetosti v regiji, so sporočili iz predsednikovega urada.

Pahor ima ob robu foruma predvidenih več dvostranskih srečanj, med drugim se bo sestal s predsednikom evropskega sveta Charlesom Michelom. Pred uradnim odprtjem foruma pa se bo srečal tudi z gostiteljem, makedonskim predsednikom Pendarovskim.

Med udeleženci foruma so napovedani številni voditelji držav in vlad iz regije ter drugih evropskih držav kot tudi predstavniki mednarodnih organizacij.

Letošnji Prespanski forum, ki bo potekal do sobote, vsebinsko nadaljuje razpravo o Zahodnem Balkanu in njegovi evropski prihodnosti, zaradi katere je bil lani ustanovljen.

Pred srečanjem ministrov iz 30 držav članic je v Bruslju potekalo še srečanje kontaktne skupine za Ukrajino. FOTO: Yves Herman/Reuters

6.30 Obrambni ministri Nata danes o krepitvi obrambne drže in izdatkih

Obrambni ministri Nata bodo drugi dan zasedanja v Bruslju govorili o krepitvi odvračalne in obrambne drže zavezništva v luči ukrajinske krize ter povečanju izdatkov za obrambo in investicije. Srečanje bo namenjeno pripravam na vrh Nata čez dva tedna v Madridu, na katerem bo ob podpori Ukrajini v ospredju tudi prilagajanje na novo varnostno okolje.

Ministri bodo v luči spreminjajočih se varnostnih razmer v Evropi, zlasti naraščajoče ruske grožnje, razpravljali o krepitvi odvračalne in obrambne drže kot odzivu na nove okoliščine. To bo pomenilo okrepitev Natove prisotnosti, večje zmogljivosti in večjo pripravljenost, je pred začetkom zasedanja v sredo dejal generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg.

Krepitev obrambe pa pomeni tudi povečanje obrambnih izdatkov in naložb. Ministri, med njimi slovenski minister za obrambo Marjan Šarec, bodo tako del razprave posvetili izpolnjevanju zahtev glede izdatkov za obrambo s strani držav članic.

Slovenija kljub povečanju izdatkov v zadnjem letu še vedno ne izpolnjuje cilja dveh odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP) za obrambo in je med članicami zavezništva pri repu.

Dvodnevno zasedanje ministrov Nata se je začelo v sredo z delovno večerjo z obrambnimi ministri iz partnerskih držav Ukrajine, Gruzije, Švedske in Finske ter visokim zunanjepolitičnim predstavnikom EU Josepom Borrellom. Govorili naj bi o ruski agresiji na Ukrajino.

Pred srečanjem ministrov iz 30 držav članic je v Bruslju potekal tudi sestanek kontaktne skupine za Ukrajino, v kateri sodeluje tudi Slovenija in v okviru katere poteka usklajevanje vojaške pomoči tej državi. Z ukrajinskim obrambnim ministrom Oleksijem Reznikovim so govorili predvsem o vojaških potrebah Kijeva pri soočanju z rusko vojaško agresijo.