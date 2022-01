Stara cerkvena ekipa se poslavlja

V nadaljevanju članka preberite:

Za RKC tudi še zdaleč ni nepomemben podatek, da se na Hrvaškem že vsak drugi par noče več cerkveno poročiti in da se je število učencev in dijakov, ki obiskujejo verouk, v zadnjih petih letih zmanjšalo za skoraj 15 odstotkov. Cerkveni vrh je poleg tega opozoril na »svetopisemsko podhranjene vernike«, analitiki pa so se začeli spraševati, ali se Hrvaška in njeni državljani, ki tako radi prisegajo na Boga, od njega z veliko hitrostjo odmikajo.