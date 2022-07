Število smrtnih žrtev v nesreči v italijanskih Dolomitih naraslo na devet

Število smrtnih žrtev v nedeljski nesreči na gori Marmolada v italijanskih Dolomitih, v kateri se je odlomil del ledenika in sprožil plaz, se je povečalo na devet, po tem ko so po podatkih lokalnih oblasti danes reševalci našli še dve trupli, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Reševalci so včeraj sporočili, da zaradi visokih temperatur in posledično nevarnosti dodatnega lomljenja ledenika iskalno in reševalno akcijo izvajajo samo s preleti helikopterjev in brezpilotnih letal s termičnimi kamerami nad krajem nesreče.

Predstavnik gorskih reševalcev Giorgio Gajer pa je ocenil, da so možnosti, da bi našli preživele, skoraj nične.

Število pogrešanih se je zmanjšalo na tri, po tem ko so oblasti uspele vzpostaviti stik z nekaj osebami, ki so veljale za pogrešane, med drugim so se javili štirje Čehi ter trije italijanski alpinisti.

FOTO: Tiziana Fabi/AFP

Po mnenju voditelja avtonomne pokrajine Trento Maurizia Fugattija število smrtnih žrtev še ni dokončno, sorodniki pa so medtem že identificirali štiri umrle osebe.

Italijanski premier Mario Draghi je v ponedeljek obiskal kraj nesreče, ki jo je deloma pripisal globalnemu segrevanju. Dejal je, da mora vlada razmisliti o tem, kar se je zgodilo, in sprejeti ukrepe, da bi v prihodnje tovrstne nesreče preprečili ali da bi bila njihova verjetnost manjša.

Tako visoke temperature ob začetku poletja so bile pred leti na tem območju še nepredstavljive. Znanstveniki pogostejše in vse hujše vročinske valove pripisujejo globalnemu segrevanju.